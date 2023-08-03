Meta拒埋單 下架加FB、IG新聞內容 加政府批不負責

科技巨頭Meta 8月1日宣布將下架加拿大臉書與Instagram的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法」。（路透）

科技巨頭Meta於8月1日宣布將下架加拿大臉書 （Facebook）與Instagram（IG）的新聞內容，反制該國即將上路、要求社交平台就使用傳媒新聞內容須付費的「線上新聞法」（Online News Act）。

英國衛報報導，加國今年6月22日通過「線上新聞法令」，要求數位平台須就新聞內容獲取的流量及營收，付費給媒體機構，且新法將在批准後180天內生效。

可是，Meta顯然不打算埋單，主張使用者河道的新聞文章占不到3%，缺乏產值。Meta發言人史東（Andy Stone）1日表示，未來幾周內將取消加國臉書與IG的新聞內容。

加國文化遺產部長史昂基（Pascale St-Onge）回應此舉不負責任，「（Meta）寧願剝奪使用者接觸地方優質新聞的機會，也不願支付合理報酬給媒體業者」。加拿大廣播公司（CBC）同仇敵愾批評Meta「濫用市場權力」。

明報報導，加拿大文化遺產部長聖安琪（Pascale St-Onge）批評Meta的做法不負責任，指加拿大80%的網上廣告收入都流向Meta和Google。聖安琪指自由和獨立的新聞界是加國民主基礎，又稱其他國家正考慮類似立法應對同樣的挑戰。

報導稱，加國國會預算監管機構去年10月的報告估計，有關立法可令加國報章每年從社交平台得到約3.3億加元（約2.47億美元）收益。

2021年，澳洲 政府研擬「新聞媒體議價法令」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），率先對科技巨擘開了第一槍，從此以後，保障數位平台和新聞機構公平分潤也逐漸成為全球趨勢。

當時谷歌（Google）和臉書均揚言退出澳洲市場，最終雙方各退一步，澳洲政府微調法案，數位平台也和新聞業者談妥協議。