我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

教宗術後首訪葡 神職人員性侵陰影籠罩

編譯中心／綜合2日電
天主教教宗方濟各將抵達葡萄牙里斯本，參與「世界青年日」大會。（路透）
天主教教宗方濟各將抵達葡萄牙里斯本，參與「世界青年日」大會。（路透）

天主教教宗方濟各2日將前往葡萄牙里斯本，主持重要的天主教節日「世界青年日」活動，這項活動預計有來自全球100萬年輕人參與；方濟各兩個月前才剛接受過疝氣手術，但這並沒有阻止他安排上任後的第42次海外行程，然而葡國神職人員涉性侵醜聞和民眾不滿政府豪擲千金辦活動，為這場為期一周的宗教文化慶典蒙上陰影。

來自阿根廷的教宗方濟各，直言不諱的風格，很受年輕教徒的歡迎，在里斯本，他將觸及年輕人關注的問題，從生態、社會正義，到烏克蘭戰爭。

路透報導，86歲的教宗方濟各6月接受腸道手術後，需要使用輪椅與拐杖輔助行動，而這是他術後第一次外訪。在里斯本，大型舞台已架設好、螢幕也安裝妥當，各地也張貼有方濟各肖像的海報。

由於數十年來神職人員性侵兒童醜聞，導致許多教友、特別是年輕人，不再支持教會，這項為期5天的「世界青年日」活動，將給天主教一次機會，說明教會依舊有其價值。

不到6個月前，葡萄牙一個委員會發布報告指出，過去70年來，至少有4815名未成年者曾遭神父等神職人員性侵，這些罪行被葡萄牙教會「系統性的」掩蓋。

受害者援助協會「沉默的心靈」（Coracao Silenciado）共同創辦人艾梅達（Filipa Almeida）說：「那裡將會有來自全球的年輕人，（性侵）真相將展示在各大洲面前，這是教會展現作為的絕佳機會。」現年43歲的艾梅達，17歲時也曾遭到神父性侵。教宗方濟各預計將私下會見性侵受害者。

方濟各 性侵 教宗

上一則

基輔地標「祖國之母」拆蘇聯國徽 拚這時間完成

下一則

日本觀光公害 7月逾6萬人登富士山 京都1現象惱人

延伸閱讀

密爾比達羽毛球教練 涉性侵青少年被捕

密爾比達羽毛球教練 涉性侵青少年被捕
NONO被控性侵應訊 被轟「人渣！」

NONO被控性侵應訊 被轟「人渣！」
北京擅自任命全國政協委員沈斌為上海主教 教廷斥違反協議

北京擅自任命全國政協委員沈斌為上海主教 教廷斥違反協議
教宗批准沈斌任上海主教 教廷斥北京違反任命協議

教宗批准沈斌任上海主教 教廷斥北京違反任命協議

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成