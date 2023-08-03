教宗術後首訪葡 神職人員性侵陰影籠罩

天主教教宗方濟各將抵達葡萄牙里斯本，參與「世界青年日」大會。（路透）

天主教教宗方濟各 2日將前往葡萄牙里斯本，主持重要的天主教節日「世界青年日」活動，這項活動預計有來自全球100萬年輕人參與；方濟各兩個月前才剛接受過疝氣手術，但這並沒有阻止他安排上任後的第42次海外行程，然而葡國神職人員涉性侵 醜聞和民眾不滿政府豪擲千金辦活動，為這場為期一周的宗教文化慶典蒙上陰影。

來自阿根廷的教宗方濟各，直言不諱的風格，很受年輕教徒的歡迎，在里斯本，他將觸及年輕人關注的問題，從生態、社會正義，到烏克蘭戰爭。

路透報導，86歲的教宗方濟各6月接受腸道手術後，需要使用輪椅與拐杖輔助行動，而這是他術後第一次外訪。在里斯本，大型舞台已架設好、螢幕也安裝妥當，各地也張貼有方濟各肖像的海報。

由於數十年來神職人員性侵兒童醜聞，導致許多教友、特別是年輕人，不再支持教會，這項為期5天的「世界青年日」活動，將給天主教一次機會，說明教會依舊有其價值。

不到6個月前，葡萄牙一個委員會發布報告指出，過去70年來，至少有4815名未成年者曾遭神父等神職人員性侵，這些罪行被葡萄牙教會「系統性的」掩蓋。

受害者援助協會「沉默的心靈」（Coracao Silenciado）共同創辦人艾梅達（Filipa Almeida）說：「那裡將會有來自全球的年輕人，（性侵）真相將展示在各大洲面前，這是教會展現作為的絕佳機會。」現年43歲的艾梅達，17歲時也曾遭到神父性侵。教宗方濟各預計將私下會見性侵受害者。