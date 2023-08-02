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日本「故鄉納稅」 捐款連3年創高 回禮誘人又能抵稅

編譯中心／綜合1日電
日本「故鄉納稅」，地方自治政府的「回禮」主要是肉品與燒酒或海鮮等。（視頻截圖）
日本「故鄉納稅」，地方自治政府的「回禮」主要是肉品與燒酒或海鮮等。（視頻截圖）

日本總務省1日公布2022年度「故鄉納稅」捐款總額達9654億日圓（約67.5億美元），相較2021年度增加約16%，連續3年創新高；捐款件數也增加17%達5184萬筆，刷新歷年紀錄。

日本總務省官網說明，民眾捐款給地方自治政府並確定申報後，捐款部分額度可以扣抵所得稅及住民稅，這種捐款被稱為「故鄉納稅」。

日本經濟新聞及產經新聞報導，除了這項制度已深植民心，各地方政府也會準備受歡迎的「回禮」來吸引捐款者捐款。

宮崎縣都城市準備的「回禮」主要是肉品與燒酒；北海道紋別市的「回禮」主要是螃蟹、鮭魚卵、奶油；北海道根室市的「回禮」主要是扇貝、螃蟹等。

能提供品牌牛肉及海產品等人氣「回禮」的地方政府位居前幾名，這樣的排名傾向並沒有改變。

根據統計，2022年度收到最多捐款的市町村是宮崎縣都城市，金額達195億9300萬日圓；第二名是北海道紋別市的194億3300萬日圓；北海道根室市以176億1300萬日圓排名第3。

如果從都道府縣來看的話，前幾名分別是北海道1452億日圓、福岡縣550億日圓、宮崎縣466億日圓；除了兵庫縣，其他46個都道府縣收到的捐款金額都有成長。

故鄉納稅捐款制度始於2008年度，背景是都會區與地方間稅收不均衡，因此透過這項制度鼓勵民眾捐款給地方政府。

2023年度因2022年1月至12月的故鄉納稅捐款，住民稅扣除額為6798億日圓，漲幅19%，且適用扣除人數也增加19%達891萬人，同創歷年新高。

日本

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