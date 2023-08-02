「芭本海默」玩原爆地獄哏 日人怒：拿911開玩笑行嗎？

「芭本海默」哏圖開原子彈玩笑，慘遭日本網友批評「怎麼可以把原子彈爆炸當玩笑！」（取材自推特）

近日票房火熱的電影「芭比 」與「奧本海默 」在同一個周末於美國上映，引發了所謂的「芭本海默」（Barbenheimer）現象。但「芭比」美國官方帳號日前回覆了特徵為原子彈爆炸影像的「芭本海默」迷因圖（哏圖），引日本 網友反彈，怒批「如果有人拿911當哏圖你們會怎麼樣？」發行商日本華納兄弟隨即發布正式道歉聲明。

BBC報導，「芭本海默」哏圖網路瘋傳，例如，一張迷因圖可見瑪格羅比（Margot Robbie）留了蘑菇雲狀的髮型，「芭比」電影官方帳號則回覆，「這位肯是位造型師」。另一張迷因圖則是奧本海默把芭比扛在肩上穿過燃燒中的城市，「芭比」電影官方帳號回覆了「這將是一個值得銘記的夏天」。

多數網上將其視為「玩笑」、「地獄哏」的圖片，卻踩到許多日本網友的底線，怒批：「怎麼可以把原子彈爆炸當玩笑！」、「這是好玩的是嗎？」、「不懂歷史的人太無腦。」、「一點都不好笑，死了多少人。」

有人在網上發起NoBarbenheimer的抵制活動，多數人認為，許多人沒理解「奧本海默」片中戰爭的恐懼，更有人酸對「彼此尊重」極度敏感的「芭比」，能接受這樣形式的炒作，簡直是雙標。原訂8月11日於日本上映的「芭比」，也因為該事件在許多日本民眾心中大打折扣。

此外，日本福島縣議員村田峻一語帶憤怒的質疑聲，甚至在日本宣傳「芭比」的推特帳號也大力譴責，表示以日本華納兄弟的角度，對放任粉絲製造哏圖的美國官方帳號，極度遺憾和失落，並已要求美方出面解釋、道歉。