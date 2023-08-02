緬甸大赦7000人 翁山蘇姬減刑6年 分析：她仍將被軟禁

緬甸軍政府1日宣布包括翁山蘇姬等7000多人獲赦免減刑，圖為緬甸一名婦女慶祝親人從仰光的音山監獄獲釋。（Getty Images）

緬甸 官方媒體與消息靈通人士表示，執政的軍政府1日赦免了前民選政府實質領袖翁山蘇姬 部分遭控罪名，但是她將繼續受到軟禁。緬甸軍方2021年政變掌權後，監禁翁山蘇姬至今。

翁山蘇姬此前被判了19項罪名成立，需服33年刑期，此次獲赦其中5項罪名。軍政府發言人紹敏通少將說，赦免意味翁山蘇姬刑期將減少6年，並指此為全國各地超過7000名受刑人獲大赦的一部分。紹敏通還說，跟翁山蘇姬同時被逮捕的前總統溫敏也獲赦免部分罪名，刑期減少4年。

一位消息靈通人士表示，翁山蘇姬與溫敏不會獲釋，「她仍將被軟禁」。

緬甸軍政府國家領導委員會發布的命令提及了翁山蘇姬被推翻刑期所涉罪名，消息人士則指她獲赦的都是輕罪，像是觸犯自然災害管理法的緣由是競選期間違反新冠防疫規則。

緬甸軍方2021年初推翻了翁山蘇姬率領的民選政府，並鎮壓反對者，導致數千人被關或被殺，整個國家一直處於血腥動盪。軍政府先前承諾8月要舉行選舉，但在7月31日宣布推遲並將緊急狀態 再延長6個月，引來批評。

許多政府，特別是西方國家，呼籲無條件釋放翁山蘇姬跟和數千名其他政治犯。一名外交消息人士將緬甸軍政府的減刑形容成「粉飾舉動」，稱此舉「是向國際社會發出訊號，卻沒有做出任何實質行動」。

在緬甸的獨立分析師馬迪森告訴法新社，部分赦免是「可疑的伎倆，向全世界稱可能有某種政治解決方案即將到來，而我們知道並不存在。我覺得，他們只是拿一個政治犯玩殘酷遊戲，所有針對她的罪名都荒唐可笑，33年刑期減掉6年並不算仁慈」。