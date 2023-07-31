歐盟執委會主席：不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天重申歐盟認可一項2016年發布、認定中國在南海主權主張無效的仲裁時警告，歐洲不會容忍對於烏克蘭或印度－太平洋地區的侵略。（歐新社）

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天重申歐盟 認可一項2016年發布、認定中國在南海主權主張無效的仲裁時警告，歐洲不會容忍對於烏克蘭 或印度－太平洋地區的侵略。

美聯社報導，歐洲聯盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉舉行了旨在加強雙邊貿易、經濟、和安全合作的會談後，於聯合記者會發表以上談話。

這兩位領導人宣布，將重啟擁有27個成員國的歐盟與菲律賓之間一項自由貿易協定的協商。這項談判於2017年、小馬可仕的前任杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統執政期間陷入停滯。

范德賴恩以俄羅斯 入侵烏克蘭為例，強調安全合作的必要性。她指出，俄烏戰爭顯示專制領導人「願意依威脅行事」。

范德賴恩表示：「俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭動搖了國際秩序的基礎，違反了聯合國憲章和國際法的基本原則，如領土完整和主權。」

她說道：「這就是為什麼歐洲支持烏克蘭勇敢地抵抗侵略者，因為非法使用武力是不被容許的，在烏克蘭不能容忍，在印度－太平洋地區也不能容忍。歐洲安全與印太地區安全是不可分割的。」

范德賴恩強調:「在這個相互關聯的世界，挑戰基於規則建立的秩序會影響我們所有人。」

范德賴恩指出：「這就是為什麼我們對印太地區日益升溫的緊張局勢感到擔憂。」她補充說，歐盟支持自由和開放的印太地區，「因為一個免受脅迫威脅的印太地區是我們所有和平穩定與我們人民繁榮的關鍵」。

她含蓄的措辭與美國高層官員的說法不謀而合，美國對於中國在有爭議的南海日益具侵略性的行動，已發出了警告。

范德賴恩沒有指名道姓提到中國，但她重申了歐盟對於聯合國常設仲裁法院一項裁決的認可，這項於2016年發布的裁決認定，中國基於歷史因素對近乎整條南海水道的主權主張無效，中國的「九段線」主張沒有法律依據。北京則拒絕承認上述裁決，不予理會。

范德賴恩表示這項裁決「具有法律約束力」，並為和平解決爭端奠定了基礎。

她表示，歐盟已經準備好與菲律賓加強合作，透過共享資訊、進行威脅評估、和強化菲律賓海岸防衛隊能力來加強區域海上安全。

中國曾警告美國及其盟國不要干涉它所稱為純屬亞洲的爭端。在過去10年間，中國把南沙群島7個有爭議的珊瑚礁轉為飛彈保護的島嶼基地，這引起西方政府以及包括菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、和台灣等敵對聲索國的擔憂。