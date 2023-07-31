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澳洲海灘見神秘圓柱體 當局曝：很有可能是印度火箭殘駭

中央社／雪梨31日綜合外電報導
澳洲當局今天表示，日前被沖上澳洲海灘的神祕物體，經鑑識後很有可能是印度火箭殘駭。（取材自推特）
澳洲當局今天表示，日前被沖上澳洲海灘的神祕物體，經鑑識後很有可能是印度火箭殘駭。（取材自推特）

澳洲當局今天表示，日前被沖上澳洲海灘的神祕物體，經鑑識後很有可能是印度火箭殘駭。

這個表面附著甲殼類動物的大型圓柱體，7月中旬在西澳州首府伯斯（Perth）以北車程2小時的偏遠海岸地區朱里恩灣（Jurien Bay）附近被人發現，。

業餘偵探在網路上紛紛加以揣測，有的推測這個物體可能來自軍事領域，甚至與2014年馬航MH370失蹤航班有關。

但是澳洲太空總署（Australian Space Agency）表示，他們斷定這個物體「很有可能」是來自「極軌衛星運載火箭（Polar Satellite Launch Vehicle）已耗損第三節」的殘駭。

澳洲太空總署另指出，這具中型運載火箭是由印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation）運作。

該物體高約2公尺，纜線從上方垂掛下來，目前正被保存。

同時，澳洲太空總署表示，澳洲和印度官員正一同努力「提供進一步確認，以決定接下來的步驟，包含考慮聯合國太空條約下應履行的義務」。

這並非澳洲首次發現自己成了太空垃圾的著陸場。去年八月，新南威爾斯州（New South Wales）的一名牧羊農，發現來自馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）任務的燒焦巨塊伸出他的牧場。

澳洲 太空 印度

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