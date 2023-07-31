美野火延燒至境內 加拿大小鎮緊急疏散

美國野火從華盛頓州越過邊境延燒至加拿大，奧索尤斯鎮及其周邊地區發布疏散令。(路透)

由於失控的野火從美國華盛頓州越過邊境，加拿大 奧索尤斯鎮(Osoyoos)及其周邊地區已發布疏散令；同時又有一名消防員在今年加拿大災難性森林野火中犧牲，已是這波第3人。

路透報導，加拿大卑詩省野火服務中心表示，這場名為褐鷹(Eagle Buff)的野火距離奧索尤斯鎮僅約4公里，加拿大一側受野火侵襲的受災面積約為200公頃，美國一側約為2000公頃。

加拿大奧索尤斯和奧肯那根-西密卡米恩(Okanagan-Similkameen)地區於29日深夜發布警報，稱這波野火「對生命和健康存在潛在危險」。

這項疏散令範圍涵蓋加拿大-美國邊境以北至97號高速公路和3號高速公路交會地區，以及3號高速公路沿線的西部和北部地區。

此外，卑詩省省長尹大衛（David Eby）昨天宣布，又一名消防員在這波加拿大災難性森林野火中犧牲，這已是第3名消防員喪生。

尹大衛未透露這名約雇消防員的身分，但當局表示，這名消防員是在卑詩省東北部聖約翰堡（Fort St John）附近，在對抗唐尼溪（Donnie Creek）野火時喪生的。

這個月另有兩名消防員在不同場次的滅火行動中喪命；此外，一名直升機駕駛員19日在西部亞伯達省參加救援行動時墜機，是為滅火犧牲的第4人。

今年來加拿大野火已燒毀約 1200萬公頃土地，面積比古巴 或南韓還寬廣。

尹大衛說：「這個野火季非常可怕。」他稱讚消防員是英雄，「為保護我們安全而做出非凡的犧牲」。

目前卑詩省有368處野火正在燃燒；全國總共逾990處火災，其中 613處被認定為失控。

加拿大所處地理位置意味著暖化速度比地表其他地區都來得快。近年來，加拿大因氣候變遷 而遭遇更加頻繁且更強烈的極端氣候事件。