巴基斯坦政治集會遇自殺炸彈攻擊 至少44死

巴基斯坦30日驚傳爆炸，至少44人身亡。(美聯社)

巴基斯坦激進強硬派政黨「伊斯蘭神學者協會」(Jamiat Ulema-e-Islam，UI-F）30日在西北部舉行政治集會時，遭遇自殺炸彈攻擊，造成至少44人死亡、近200人受傷。

目前仍沒有任何組織出面聲稱發動這次攻擊，但伊斯蘭國(IS)的地方分會最近曾對「伊斯蘭神學者協會」進行攻擊。

中央廣播電台引據法新社報導，「伊斯蘭神學者協會」是巴基斯坦主要宗教政黨，為聯合政府的黨團成員之一。為了今年底的選舉，這個政黨在靠近阿富汗 邊界的卡爾鎮(Khar)集會。

隨著死傷不斷上升，開柏普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)衛生局長安瓦爾(Riaz Anwar)表示，已確認至少44人死亡。「這是一次自殺攻擊，炸彈客在舞台附近引爆自己」。巴基斯坦媒體報導，爆炸發生時帳篷裡約有400人。

在社群媒體 上流傳的爆炸現場影像顯示，屍體散落在周圍，志工幫助滿身鮮血的受害者上救護車。官員警告死亡人數可能增加，當局宣布地區醫院進入緊急狀態 。

巴基斯坦國會預計在10月或11月舉行大選前幾周解散，各政黨已經在準備競選活動。

巴基斯坦總理沙里夫譴責爆炸事件，並向受害者表示哀悼，誓言要懲罰肇事者。

去年，與該黨有關的宗教學者遭到暴力攻擊，伊斯蘭國承認是幕後黑手。「伊斯蘭神學者協會」，在巴基斯坦北部和西部，擁有龐大的清真寺和伊斯蘭學校網路。

伊斯蘭國指責「伊斯蘭神學者協會」虛偽，做為一個伊斯蘭組織，卻同時支持敵對政府和軍隊。

「伊斯蘭神學者協會」的領導人拉赫曼(Fazlur Rehman)，以伊斯蘭強硬派的身分開始政治生涯，但近年來已軟化其公眾形象，與左翼和右翼的世俗政黨結盟。