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為巴黎奧運 塞納河畔書攤被迫遷 最美風景不保

編譯田思怡╱綜合30日電
巴黎塞納河畔的書攤商表示，他們接獲地方當局通知，為了安全理由，在2024年夏季奧運開幕典禮前要拆除攤位。(路透)
巴黎塞納河畔的書攤商表示，他們接獲地方當局通知，為了安全理由，在2024年夏季奧運開幕典禮前要拆除攤位。(路透)

巴黎塞納河畔的書攤商表示，他們接獲地方當局通知，為了安全理由，在2024年夏季奧運開幕典禮前要拆除攤位。這些書攤商怒控法國當局要在奧運期間把他們藏起來，而且一些有上百年歷史的木造攤位恐禁不起拆移，象徵巴黎最美風景的書攤恐不保。

塞納河畔的書攤有400年歷史，是歐洲最大的戶外書市。

英國路透和衛報報導，巴黎市政府表示，塞納河畔大約570家老舊書攤必須拆除或移走，約占所有河畔書攤的近60%。

巴黎書攤協會主席卡萊(Jerome Callais)表示，「人們來巴黎逛書攤，就像人們去艾菲爾鐵塔和聖母院一樣，但他們(市政府)要在代表巴黎的奧運開幕式期間把我們藏起來」。

巴黎警方表示，已告知書商他們的書攤位在開幕式的保護範圍內，因為「明顯的安全理由」必須拆除。

2024年巴黎奧運主辦單位預估，至少60萬人參加在塞納河舉行的開幕儀式，典禮上運動員和各國代表團將在河上航行。這將是史上第一次奧運開幕式不是在體育場內舉行，而且是第一次開放民眾自由參觀。

法國政府正在擬定安全計畫，屆時將出動3萬5000名安全人員和軍人。

書商阿比德（Albert Abid）覺得他和其他同業被排除在這場慶典之外，他說，他擔心自己已有百年歷史的木造攤位會在搬遷過程中受損。

阿比德說：「（木頭攤子）非常脆弱，我們的攤位無法承受這次行動，書商的士氣也承受不了。」阿比德在塞納河畔經營書攤10年，店內有大約100到150本藏書。

目前還不確定塞納河畔書商搬離原址的時間是僅限於開幕式，還是整個奧運期間，但市府已邀請攤商在奧運期間遷至塞納河附近一個文學街區特別設置的「書商村」。

不過，卡萊表示，選在巴士底（Bastille）廣場的計畫並非可行的解決之道，且當局沒有提出其他補償方案。他說：「沒有人會去那個書市。」

巴黎奧運 運動員

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