泰國煙火倉庫爆炸 9死115傷、毀屋500間 周邊幾乎被夷為平地

泰國南部一處煙火倉庫29日大爆炸，周邊幾乎被夷為平地。（Getty Images）

泰國 南部一座存放煙火的倉庫29日驚傳強烈爆炸，造成9人死亡、115人受傷，死者中有3名兒童。多達500間房屋受損，周邊地區域幾乎夷為平地。

當地媒體公布的畫面可見，爆炸現場冒出大量濃煙，許多商店、房屋和車輛因爆炸威力嚴重受損，有些車輛著火，還有部分建築物的屋頂被炸飛。爆炸的倉庫向空中噴出了大量濃煙，爆炸破壞範圍廣達半徑約500公尺，摧毀了陶公府城鎮的大部分地區。

中央社引述電訊報導，南部陶公府（Narathiwat）桑蓋克洛（Sungai Kolok）發生的爆炸事件，被認為是建築施工過程中的焊接作業所引起。

陶公府地方首長表示，「桑蓋克洛一座存放鞭炮的倉庫29日下午發生爆炸，最新死亡人數為9人，受傷人數為115人。」

「火勢現已獲得控制。初步調查顯示，爆炸起因是由於建築物正在施工，鋼材焊接過程中出現技術失誤。」

現場照片顯示，倉庫已化為一堆瓦礫和扭曲變形的金屬。

泰國營造業的安全紀錄不佳，致命事故可說屢見不鮮。上月，曼谷一座建設中的橋樑坍塌，造成2人喪生。