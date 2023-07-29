家扶基金會挹注台幣750萬 提升越南和平省偏鄉醫療

家扶基金會越南中心代表E'mi Lo'sing（右）與和平省衛生局副局長阮國進28日舉行偏鄉醫療照護計畫方案啟用與簽約儀式，未來5年將在省內3個偏遠縣展開計畫，14萬人可望受惠。（中央社）

越南 和平省地形複雜、少數民族多，民眾健康意識與醫療近用性低。家扶基金會決定5年挹注新台幣750萬元（23.9萬美元），擇定當地3個最貧困縣，添購設備與培訓人員等，盼提升偏鄉醫療照護。

家扶基金會越南中心與和平省（Hoa Binh）衛生局28日舉行偏鄉醫療照護計畫方案啟用與簽約儀式，未來5年將在省內陀北縣（Da Bac）、安水縣（Yen Thuy）、樂山縣（Lac Son）展開計畫，14萬人可望受惠。

和平省約有85萬人，貧困戶比率約12%，少數民族占全省75%，其中芒族（Muong）人口最多、占全省65%。由於民眾自我照護意識不足與距離阻隔，導致民眾前往就診時，往往病情都已經拖到很嚴重了。

和平省衛生局局長裴秋姮（Bui Thu Hang）向中央社表示，基層醫療服務提供能力有限，醫療人員和裝設備不足，加上保險 給付機制尚未覆蓋偏鄉民眾的醫療保健和定期健康檢查等服務，貧困地區人民很難得到醫療服務。

裴秋姮觀察，與全國相較，和平省兒童營養不良比率高，還有一些基因疾病，例如芒族兒童面臨地中海型貧血（Thalassemia）；婦女常見疾病包括陰道感染，也未能就乳癌、子宮頸癌展開預防，且孕婦貧血比率高。

陀北縣是和平省最偏遠貧困的縣，縣醫療中心副主任范氏雪（Pham Thi Tuyet）表示，陀北縣共17鄉鎮，最偏遠鄉鎮距離縣中心約90公里，最偏遠村里距離鄉鎮中心大概25公里，雖然每個鄉鎮都有醫療站，卻因距離造成阻礙。

她說，家扶基金會的計畫為期5年，當地正在建議成立管理小組，以利在各鄉鎮同步實施衛教宣傳、人員培訓等，未來將試點子宮頸癌篩檢、健康檢查等，考量陀北縣地形複雜，每次行動將主動派遣人員下鄉駐紮數日。

范氏雪期盼，透過計畫提高民眾知識，讓他們懂得照顧自己的健康，當然現階段還是需要醫療人員主動向民眾宣導與診療，但期盼有一天情況能夠變成民眾身體一有不適，就會主動尋求協助。

家扶基金會越南中心代表E'mi Lo'sing表示，越南近年不斷在發展，然而城鄉差距仍然很大，繼先前在當地投入教育 資源後，很快就與和平省擬出這個5年的偏鄉醫療照護計畫。