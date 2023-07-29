家扶基金會挹注台幣750萬 提升越南和平省偏鄉醫療
越南和平省地形複雜、少數民族多，民眾健康意識與醫療近用性低。家扶基金會決定5年挹注新台幣750萬元（23.9萬美元），擇定當地3個最貧困縣，添購設備與培訓人員等，盼提升偏鄉醫療照護。
家扶基金會越南中心與和平省（Hoa Binh）衛生局28日舉行偏鄉醫療照護計畫方案啟用與簽約儀式，未來5年將在省內陀北縣（Da Bac）、安水縣（Yen Thuy）、樂山縣（Lac Son）展開計畫，14萬人可望受惠。
和平省約有85萬人，貧困戶比率約12%，少數民族占全省75%，其中芒族（Muong）人口最多、占全省65%。由於民眾自我照護意識不足與距離阻隔，導致民眾前往就診時，往往病情都已經拖到很嚴重了。
和平省衛生局局長裴秋姮（Bui Thu Hang）向中央社表示，基層醫療服務提供能力有限，醫療人員和裝設備不足，加上保險給付機制尚未覆蓋偏鄉民眾的醫療保健和定期健康檢查等服務，貧困地區人民很難得到醫療服務。
裴秋姮觀察，與全國相較，和平省兒童營養不良比率高，還有一些基因疾病，例如芒族兒童面臨地中海型貧血（Thalassemia）；婦女常見疾病包括陰道感染，也未能就乳癌、子宮頸癌展開預防，且孕婦貧血比率高。
陀北縣是和平省最偏遠貧困的縣，縣醫療中心副主任范氏雪（Pham Thi Tuyet）表示，陀北縣共17鄉鎮，最偏遠鄉鎮距離縣中心約90公里，最偏遠村里距離鄉鎮中心大概25公里，雖然每個鄉鎮都有醫療站，卻因距離造成阻礙。
她說，家扶基金會的計畫為期5年，當地正在建議成立管理小組，以利在各鄉鎮同步實施衛教宣傳、人員培訓等，未來將試點子宮頸癌篩檢、健康檢查等，考量陀北縣地形複雜，每次行動將主動派遣人員下鄉駐紮數日。
范氏雪期盼，透過計畫提高民眾知識，讓他們懂得照顧自己的健康，當然現階段還是需要醫療人員主動向民眾宣導與診療，但期盼有一天情況能夠變成民眾身體一有不適，就會主動尋求協助。
家扶基金會越南中心代表E'mi Lo'sing表示，越南近年不斷在發展，然而城鄉差距仍然很大，繼先前在當地投入教育資源後，很快就與和平省擬出這個5年的偏鄉醫療照護計畫。
她觀察，台灣民眾對越南還是容易延續在戰後時期的印象，這與國際組織正在當地推行的社區工作會有落差，在向捐款人行銷時的確會有一些不容易，然而每個地區在各發展階段都有不同問題值得關注。
上一則
基改讓雌性自我繁殖 科學家在果蠅身上辦到
下一則
FB留言