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尼日政變 總統仍遭扣押 總統衛隊首長自稱新領導人

編譯中心／綜合28日電
尼日國家電視台28日報導，總統衛隊領導人查尼將軍已自行宣布成為國家的新領袖。（Getty Images）
尼日國家電視台28日報導，總統衛隊領導人查尼將軍已自行宣布成為國家的新領袖。（Getty Images）

在西非國家尼日26日發動政變的總統衛隊成員，28日推出衛隊首長、陸軍將軍查尼（Abdourahamane Tchiani）擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。尼日因伊斯蘭聖戰士叛亂打擊，局勢動盪已久。

中央社引述法新社報導，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼28日出現在國營電視台畫面，說自己是「國家國土保衛委員會（National Council for the Safeguard of the Homeland）主席」，並表示政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」。

尼日總統衛隊將領三天前發動政變，將總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）扣押至今，他們並在27日獲得尼日軍方廣泛支持。

政變軍人也在電視上發表聲明，警告「任何外國軍事干預將衍生負面後果」，他們宣稱，這麼做的結果「只會造尼日人民遭到屠殺，以及一團混亂」。

尼日的前殖民國法國28日要求政變分子恢復民主選舉出的尼日政府，表示巴黎不會承認政變政權，呼籲立即釋放貝佐姆，並稱貝佐姆是尼日「唯一的總統」。

這場政變引起國際社會愈來愈多關切。東非國家肯亞的總統魯托（William Ruto）表示，軍事接管政權對非洲而言是「嚴重倒退」。歐洲聯盟（EU）則揚言切斷對尼日的援助，並稱政變「嚴重打擊」尼日的「穩定和民主」。

美國駐聯合國代表團發言人表示，美國支持聯合國安全理事會（United Nations Security Council）採取行動以緩和尼日的局勢；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也說應該恢復憲法秩序。

尼日這次軍事政變，是2020年以來西非和中非地區的第七次政變，可能對此地區的民主進步和打擊武裝聖戰分子叛亂的行動造成嚴重影響。尼日是西方國家在該地區的重要盟邦。

尼日的鄰國馬利和布吉納法索的軍政府分別於2020年、2022年掌權，此後就跟俄羅斯的關係日益密切，並切斷與傳統西方盟邦的關係。

巴佐姆於2021年就任尼日總統以來，國內局勢不安一直是個問題，因為2012年在馬利扎根的聖戰分子到處掠奪地盤，更於沙赫爾地區（Sahel）造成數千人喪生、逾600萬人流離失所。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）說道，他27日與貝佐姆交談過，「總統很好」。

俄羅斯 聯合國

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