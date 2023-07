犯了跟美軍一樣的錯 英國防官員漏打一字母 將含機密電郵寄給俄盟友

美軍日前才發生有人因為輸錯電郵地址,把數百萬封含有若干敏感訊息的電子郵件寄到俄羅斯的西非親密盟邦馬利。無獨有偶,英國也發生國防部 官員因為打字錯誤,不小心把包含機密訊息的電郵寄到馬利。

BBC與聯合社(PA)報導,這一批電郵是打算寄給使用美軍域名「.mil」的五角大廈 ,但英國國防部官員同樣意外漏打了電郵地址裡的字母 「i」,導致訊息轉而寄去了一個以馬利(Mali)域名「.ml」結尾的電郵地址。

(2/2) An investigation is ongoing. Emails of this kind are not classified at secret or above.