犯了跟美軍一樣的錯 英國防官員漏打一字母 將含機密電郵寄給俄盟友

美軍日前才發生有人因為輸錯電郵地址，把數百萬封含有若干敏感訊息的電郵寄到俄羅斯的西非親密盟邦馬利。無獨有偶，英國也發生國防部官員因為打字錯誤，不小心把包含機密訊息的電郵寄到馬利。資料照片。（路透 / ALAMY）

美軍日前才發生有人因為輸錯電郵地址，把數百萬封含有若干敏感訊息的電子郵件寄到俄羅斯的西非親密盟邦馬利。無獨有偶，英國也發生國防部 官員因為打字錯誤，不小心把包含機密訊息的電郵寄到馬利。

BBC與聯合社（PA）報導，這一批電郵是打算寄給使用美軍域名「.mil」的五角大廈 ，但英國國防部官員同樣意外漏打了電郵地址裡的字母 「i」，導致訊息轉而寄去了一個以馬利（Mali）域名「.ml」結尾的電郵地址。

(2/2) An investigation is ongoing. Emails of this kind are not classified at secret or above. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 28, 2023

有人認為，這樁由泰晤士報最先披露的英國事故，跟美軍在規模上相較堪稱相形失色。英國國防部在推特回應報導時指出，經評估只有不到20封電郵被寄到「不正確的網域」，同時澄清「未分類到秘密或以上」，並稱「有把握沒有違反行動安全或披露技術資料」，又指電郵為「例行公事」。

英國國防部發言人告訴PA，「在少量的電郵被錯誤轉寄到不正確的電郵網域後，我們已經展開了調查」，並稱政府部門運用的全部敏感訊息是「在設計來最大限度減少寫錯電郵地址風險的系統上共享」。發言人表示，「國防部不斷審查程序，目前正在進行一項工作計畫以改善資訊管理、資料外洩防護跟敏感資訊的管控」。