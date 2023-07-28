歐洲名勝課稅擋觀光潮 威尼斯還想收這種費用

西班牙巴塞隆納為管控人潮，禁止旅遊團在購物尖峰時段，進入歷史悠久的博蓋利亞市場。（取材自Pexels）

歐洲旅遊熱點如威尼斯、巴塞隆納、阿姆斯特丹、杜布洛夫尼克、聖米歇爾山等，在暑期旺季人滿為患，或尖峰和離峰落差巨大，當局正設法調節旅客量，祭出課稅與限制郵輪 等措施。以下是歐洲著名景點採取措施因應遊客數量不斷攀升的一些例子。

人口僅5萬人的義大利 威尼斯，2019年接待550萬名遊客，多年來一直採行所謂的「繞道旅遊」（detourism）做法。2021年，威尼斯擔心城市環境受到影響，禁止大型郵輪駛入威尼斯潟湖。威尼斯也對住宿遊客課稅，還打算針對一日遊旅客實施付費預訂制度。

此計畫要求旅客支付3至10歐元（3.3至11美元）才能進入威尼斯，但由於擔心這會大幅減少當地旅遊收入及影響行動自由，因此計畫據稱遭多次擱置。

法國地標聖米歇爾山（Le Mont-Saint-Michel）盛夏季節裡，狹窄且陡峭上升的小巷弄在午餐前擠滿了人潮；但到了下午時光，小巷裡幾乎空無一人。在法國和歐洲其他地方，數十個深受遊客歡迎的景點都面臨共同的問題，在夏季白日人滿為患，但在淡季或晚上卻空無一人，這情形往往對當地經濟不利。

為了解決這個問題，負責維護聖米歇爾山的基金會自今夏起實施數項「激勵措施」，包括鼓勵旅客在早上10時前與下午4時後拜訪。

西班牙巴塞隆納（Barcelona）位於地中海岸，為加泰隆尼亞地區（Catalonia）的首府，是著名的高第（Gaudi）建築瑰寶所在，也擁有西班牙數一數二的足球 俱樂部。巴塞隆納採行措施，禁止旅遊團在購物尖峰時段，進入歷史悠久的博蓋利亞市場（La Boqueria）。

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）長期以來一直努力洗刷「到處是喧鬧單身派對、毒品和性」的聲名；而這印象多少要歸責每年湧入的2000萬遊客。

今年3月，阿姆斯特丹發起一項網上活動，目的是勸阻英國年輕男子不要來阿姆斯特丹吸毒或買醉，並以荷蘭式直言告誡這些遊客「離遠一點」，否則就有被捕的風險。阿姆斯特丹在上周還決定關閉市中心的一個主要遊輪碼頭。最近為了還給古色古香市中心一片寧靜，阿姆斯特丹採取其他措施，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻。

克羅埃西亞的中世紀城牆城市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）是歐洲最擁擠的城市之一，遊客擁擠程度，有時讓人幾乎無法在歷史老城區內行走。2011年HBO影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）在這座老城內拍攝場景後，遊客數量便大增。2019年，這座人口僅4萬1000人的小鎮，創紀錄地接待了140萬遊客以及440萬住宿旅客。那一年，地方當局僅准許每天兩班郵輪到港，且每艘每次載客不得超過4000人。