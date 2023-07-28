我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

以色列司改釀危機 近萬後備軍人拒服役

編譯中心／綜合27日電
近萬名以色列後備役軍人以不服役的方式，抗議司法改革。（路透）
近萬名以色列後備役軍人以不服役的方式，抗議司法改革。（路透）

以色列國會通過具爭議的第一個司改法案後，近萬名後備役軍人威脅不要服役，由於後備役軍人是軍隊骨幹，這讓以色列陷入更嚴重的危機。以色列領袖對國家備戰能力發出警訊。

CNN報導，26日生效的法律剝奪最高法院以「不合理」為由否決政府決定的權力。根據民意調查，以色列有數以百萬計的民眾反對這項變革，批評人士說這將削弱法院的獨立性並損害以色列的民主。

以色列國防軍（IDF）首席發言人哈加里（Daniel Hagari）少將表示，「在目前這個階段，以色列國防軍是有能力的」，但他坦言以色列的軍事戒備可能會受影響，「如果後備役軍人很長一段時間沒有服役，以色列國防軍的能力將受到損害。」

專家說，這種威脅的規模是前所未見的，軍方籲請後備役軍人持續待在崗位上。

以色列24日通過上述具爭議的「合理性」法案前，近1萬名後備役軍人說，如果法案通過，他們將拒絕自願服役。哈加里說，拒絕服役的後備役軍人人數持續增加。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，重申美國對以色列安全的承諾。但他也說，「透過政治對話取得廣泛共識」，對維持民主政治至關重要。

特拉維夫國家安全研究所（Institute for National Security Studies）資深研究員佛雷利契（Chuck Freilich）在以色列國家安全機構服務了20多年，他說以色列處在歷史「轉折點」，「可能必須採取極端措施來維持以色列民主的基本特徵」。

他又說，值得注意的是，全球最精良的軍隊之一「因為民主改革面臨分崩離析的危險」。

以色列 國防部

上一則

「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」

下一則

神學士稱「領帶象徵十字架」 想依法消除

延伸閱讀

以色列強推司改 削弱最高院權力 白宮：令人遺憾

以色列強推司改 削弱最高院權力 白宮：令人遺憾
以色列爭議改革 與美關係新痛點

以色列爭議改革 與美關係新痛點
以色列國會通過司法改革主要條款 限制最高院權力

以色列國會通過司法改革主要條款 限制最高院權力
以色列總理內唐亞胡術後露臉 將出席重大司改表決

以色列總理內唐亞胡術後露臉 將出席重大司改表決

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

2023-07-25 12:09
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

2023-07-23 23:59

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康