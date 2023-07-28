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神學士稱「領帶象徵十字架」 想依法消除

編譯中心／綜合27日電

阿富汗神學士（另譯塔利班，Taliban）官員26日說，男性穿戴的領帶是基督教十字架的標誌，又說根據伊斯蘭律法規定，領帶應該被消除。

中央社引述法新社報導，邀請與指導局（Invitation and Guidance Directorate）局長沃爾（Mohammad Hashim Shaheed Wror）說：「有時候，當我去醫院和其他地方時，阿富汗穆斯林工程師或醫師會打領帶。」邀請與指導局試圖引導民眾遵循正確的伊斯蘭路線。

他在黎明電視台（TOLO TV）播出的演講中說，領帶的象徵意義「在伊斯蘭教是顯而易見的。領帶是什麼？這是十字架。根據伊斯蘭律法（Sharia Law）規定，應該破除並消除它」。

神學士2021年8月奪下政權後，有關當局尚未對男性實施任何服裝規定，但女性出現在公共場合時必須包裹頭巾。其後，西方休閒服飾的裝扮變得較為少見，但一些專業人士還有電視台新聞播報員仍穿襯衫打領帶。

各界普遍認為領帶是出現於17世紀，法國人認為這是時尚必備單品。

前阿富汗政府也曾試圖對人民，或至少對官員實施服裝規定。從1979年起長達10年的蘇聯占領期間，阿富汗鼓勵公務員不要穿著傳統服飾，並請他們穿著西裝。

阿富汗 神學士 時尚

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