柬總理辭職 8/10交棒長子 難甩政治親中

全世界在位時間最長國家領導人之一的柬埔寨總理洪森（左）26日宣布自己將辭職，並且把權力移交給兒子洪瑪內（右）。（路透資料照片）

柬埔寨執政黨日前舉行的大選鞏固權力後，全世界在位時間最長國家領導人之一的總理洪森（Hun Sen）26日宣布將辭職，並且把權力移交給兒子洪瑪內（Hun Manet）。

BBC報導，洪森在國家電視台的特別節目表示，洪馬內將於8月10日獲任命為總理，「當我宣布將不會繼續擔任總理時，我想要請求人民的諒解」。

洪森說，他將會辭職，因為繼續任職可能導致不穩定。不過，他將保留執政黨「柬埔寨人民黨」的領導權。政治分析師表示，這個職位讓他仍有著最終控制權。

外界對於受西方教育 薰陶的洪馬內懷抱改革期待，只是綜觀現實條件，柬國恐難甩政治親中與家族利益至上的行徑。

今年70歲的洪森自1985年起統治柬埔寨，因治國越來越獨裁而受到批評。雖然洪森2021年首度提出了把權力過度給身為長子的洪瑪內，但觀察家直到26日仍不確定將要進行交接的具體時間。

報導指出，洪瑪內直到最近才升任柬埔寨皇家 陸軍司令，多年來一直為了接班做準備，並在大選選戰發揮了帶頭作用，民眾經常看到他在父親旁邊領導造勢大會。但因為唯一可靠的反對黨遭到取消參選資格，各界廣泛認為柬埔寨大選早成定局，柬埔寨人民黨也在缺乏競爭性的選舉再次贏得所有席位。

此外，分析認為，中國長年來是柬埔寨最大貿易夥伴，也是柬國最主要的外資來源國和援助國，在經濟受掣肘下，柬埔寨任何嘗試轉向西方的作為都會遭中國牽制，柬埔寨也沒有條件遠離中國。

流亡海外的柬埔寨反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）指出，領導人受西方教育並非更加自由的保證。他舉例，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）比他爸哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）念更多書，但在政治上比他爸還糟糕。