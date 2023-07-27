巴黎奧運不邀俄國、白俄 也禁止這國參賽

2024夏季奧運會將在巴黎舉辦，俄羅斯和白俄羅斯運動員僅可以中立的個人身分，不能代表國家參賽；圖為巴黎市政廳外牆的奧運標誌。（路透）

俄烏戰事為2024巴黎奧運 投下陰影，2024巴黎奧運定一年後正式揭幕，國際奧林匹克委員會主席巴赫(Thomas Bach)今天依照慣例發出參賽的正式邀請，俄羅斯和白俄羅斯 不在203個受邀國家之列，不過兩國運動員可以中立的個人身分、不代表國家參賽。

央廣報導，巴赫7月中旬曾經表示，對烏克蘭 發動侵略戰爭的俄羅斯及其盟友白俄羅斯，都不會受邀組隊參加巴黎奧運。

巴赫正在巴黎進行三天訪問，今天標誌奧運倒數計時一年。他說：「根據奧林匹克憲章（Olympic Charter），我非常榮幸和高興能夠透過邀請全球運動員到法國巴黎參與第33屆奧林匹克運動會，來凸顯今天這個重要里程碑。」 巴赫表示，他昨天走訪興建中的選手村工地後，「接獲有關於2024巴黎奧運準備工作非常好的訊息」，他強調選手村將會讓運動員們「非常開心」。

除了俄羅斯、白俄羅斯之外，瓜地馬拉也因為當地的國家奧林匹克委員會疑似遭到政府干預而被停權，同樣沒有受邀。

另據中央社報導，俄羅斯新聞機構今天引述克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）所言報導，稱總統普亭將於28日在聖彼得堡進行峰會期間的工作晚宴上，與17位非洲國家元首討論烏克蘭問題。

鄂夏柯夫還表示，「在推動非洲的倡議上扮演關鍵角色」的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），將於多邊峰會結束後的29日與普亭進行雙邊會談。

拉瑪佛沙上個月在聖彼得堡與塞內加爾、、尚比亞埃及、烏干達、剛果、葛摩聯邦領袖一起拜會普亭，並針對烏克蘭提出和平計畫。但普亭給了那些非洲領導人一長串的理由，說明他們的許多提案都遭到誤導，讓這個基本上已經遭烏克蘭否決的計畫再被潑了一桶冷水。

此後，非洲方面對於戰爭的恐懼變得更為迫切。俄羅斯上周退出一項協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭，得以在戰爭期間安全將榖物從烏國沿黑海港口運出。

俄羅斯對這些港口及多瑙河上的烏克蘭港口發動攻擊，加劇了俄羅斯退出協議後對世界糧食價格產生的衝擊。由於這些港口一直為彌補部分糧食短缺做出貢獻，如今這些地方遭到攻擊，可能導致依賴進口糧食的部分非洲地區出現糧食短缺情形。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這「對於苦於養活人民的弱勢國家來說，特別具有毀滅性」。