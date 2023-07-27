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翁山蘇姬還好嗎？ 傳有望出獄移住宅軟禁

編譯中心╱綜合26日電
緬甸民主派領袖翁山蘇姬，外傳可能被轉移至首都奈比多的住宅內軟禁。（中新社）
緬甸民主派領袖翁山蘇姬，外傳可能被轉移至首都奈比多的住宅內軟禁。（中新社）

美聯社及英國廣播公司（BBC）今天報導，緬甸軍政府可能會將被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬從目前所處的監獄移至首都奈比多（Naypyitaw）的住宅內軟禁。

路透報導，現年78歲、曾獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬自2021年初被捕以來遭拘留至今，當時軍方在政變中推翻翁山蘇姬的民選政府，並血腥鎮壓反對群眾，使得成千上萬人入獄或被殺害。

美聯社引述一名不願具名的安全官員說法指出，軍政府此舉是對囚犯們寬厚的表現，作為下周即將舉行的宗教儀式的一環。

BBC緬甸語版引述一名「與監獄關係密切的消息人士」說法指出，翁山蘇姬可能已被移至通常供政府官員使用的住宅。

路透無法獨立核實上述報導及翁山蘇姬的下落，也無法及時聯繫到緬甸執政軍方發言人尋求置評。

翁山蘇姬的律師和緬甸反軍方統治的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）均無法證實相關報導內容。

全國團結政府發言人喬紹（Kyaw Zaw）表示：「我們樂見（翁山蘇姬）所處環境改善的消息，但這無法改變她作為良心犯（prisoner of conscience）的身分。」

許多西方國家政府譴責軍政府對待翁山蘇姬等人的方式，並呼籲釋放他們。

翁山蘇姬 緬甸 監獄

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