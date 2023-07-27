翁山蘇姬還好嗎？ 傳有望出獄移住宅軟禁

緬甸民主派領袖翁山蘇姬，外傳可能被轉移至首都奈比多的住宅內軟禁。（中新社）

美聯社及英國廣播公司（BBC）今天報導，緬甸 軍政府可能會將被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬 從目前所處的監獄 移至首都奈比多（Naypyitaw）的住宅內軟禁。

路透報導，現年78歲、曾獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬自2021年初被捕以來遭拘留至今，當時軍方在政變中推翻翁山蘇姬的民選政府，並血腥鎮壓反對群眾，使得成千上萬人入獄或被殺害。

美聯社引述一名不願具名的安全官員說法指出，軍政府此舉是對囚犯們寬厚的表現，作為下周即將舉行的宗教儀式的一環。

BBC緬甸語版引述一名「與監獄關係密切的消息人士」說法指出，翁山蘇姬可能已被移至通常供政府官員使用的住宅。

路透無法獨立核實上述報導及翁山蘇姬的下落，也無法及時聯繫到緬甸執政軍方發言人尋求置評。

翁山蘇姬的律師和緬甸反軍方統治的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）均無法證實相關報導內容。

全國團結政府發言人喬紹（Kyaw Zaw）表示：「我們樂見（翁山蘇姬）所處環境改善的消息，但這無法改變她作為良心犯（prisoner of conscience）的身分。」

許多西方國家政府譴責軍政府對待翁山蘇姬等人的方式，並呼籲釋放他們。