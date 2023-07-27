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粉飾人權劣跡 沙烏地63億元「體育洗白」

編譯中心╱綜合26日電
包含網羅葡萄牙足球明星「C羅」羅納度在內，沙國被外界指大撒幣是想靠「體育洗白」，轉移外界對劣跡斑斑沙國人權紀錄的關注。 （Getty Images）
包含網羅葡萄牙足球明星「C羅」羅納度在內，沙國被外界指大撒幣是想靠「體育洗白」，轉移外界對劣跡斑斑沙國人權紀錄的關注。 （Getty Images）

自從2021年初以來，沙烏地阿拉伯已經豪擲至少63億美元達成一系列體育協議；批評者指稱，此舉是為了轉移外界對劣跡斑斑沙國人權紀錄的關注。

根據英國「衛報」分析，沙國於過去兩年半期間，從其公共投資基金中動用了數十億美元投注在體育上，規模之大，不僅徹底改變職業高爾夫球界，國際足球轉會市場也為之改觀。

沙烏地阿拉伯希拉爾隊（Al Hilal）昨天向法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）開出創紀錄的3億歐元（約3.3億美元）轉會費，希望網羅法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）加盟。

沙國斥資63億美元投入體育產業，幾乎相當於蒙特內哥羅或島國巴貝多（Barbados）的國內生產毛額（GDP）。相形之下，英國人權關注組織Grant Liberty兩年前估計，沙烏地2014年至2021年初投入了15億美元發展體育產業，那只是小巫見大巫。

Grant Liberty、國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）等組織將這類支出稱為「體育洗白」（Sportswashing），即為知名體育賽事提供資金，以轉移各界對其惡劣人權紀錄的關注。

Grant Liberty表示：「此前，體壇明星和品牌曾拒絕與沙烏地阿拉伯合作，因為沙國侵犯人權的行徑證據充分。然而，如今道德立場的轉變令人憂心，儘管沙國侵犯人權的行為仍持續存在且不斷惡化，但利潤豐厚的交易現在已為人所接受。」

「衛報」彙整分析2021年來沙國當局已簽署的公共投資基金和旅遊當局等其他國家機構投資清單指出，實際投資金額可能遭到低估，總額恐不只63億美元，因為沙烏地阿拉伯公共投資基金的財務狀況是出了名的不透明，部分交易細節也未公開。沙烏地阿拉伯公共投資基金是全球十大主權財富基金之一，資產估達7000億美元。

葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與沙烏地艾納斯隊（Al Nassr）簽約後，包括法國球星本澤馬（Karim Benzema）和坎特（N'Golo Kante）、巴西球員費爾米諾（Roberto Firmino）以及英格蘭傳奇中場吉拉德（Steven Gerrard）等眾家球星和教練紛紛起而效尤。

沙烏地阿拉伯旅遊局估向阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）支付2500萬美元酬勞，邀請他擔任沙國觀光大使。希拉爾隊據傳也向梅西開出了3.5億英鎊的天價合約，但他最終選擇加入美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami）。

沙國公共投資基金也進行了顛覆高爾夫球界的重大投資，使沙烏地阿拉伯成為對這項運動最具影響力的國家。

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