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持有30公克海洛因被判唯一死刑 新加坡將處決近20年來首名女性

編譯周辰陽／即時報導
新加坡本周計畫執行兩起死刑，其中一名定於28日行刑的囚犯是名女性，這也是星國近20年來首度有女性將遭到處決。資料照片。（美聯社）
新加坡本周計畫執行兩起死刑，其中一名定於28日行刑的囚犯是名女性，這也是星國近20年來首度有女性將遭到處決。資料照片。（美聯社）

衛報25日報導，新加坡本周計畫執行兩起死刑，其中一名定於28日行刑的囚犯是名女性，這也是星國近20年來首度有女性將遭到處決。

根據追蹤死刑案件的新加坡人權組織「集體轉型正義」（Transformative Justice Collective, TJC），新加坡國民薩里德維（Saridewi Djamani）因意圖販賣而持有約30公克海洛因被判有罪，2018年被判處唯一死刑（mandatory death penalty）。

活動人士認為，如果當局按計畫執行死刑，薩里德維將成為36歲美髮師嚴美芳（Yen May Woen）於2004年因販毒被處以絞刑後，新加坡首位被處決的女性。

TJC同時表示，56歲新加坡籍馬來裔男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）因為販運大約50公克的海洛因而被判有罪，2018年被判處死刑，已被告知26日將伏法。

新加坡制定了一些全世界最嚴厲的禁毒法，近年來也因為處決被判犯下毒品罪的囚犯而招來國際批評。花了十年時間反對死刑的記者兼活動分子韓俐穎（Kirsten Han）表示，薩里德維是星國兩名被判死刑的女性之一，「一旦窮盡了上訴選項，她接到行刑通知書就是時間問題」。

新加坡政府堅稱死刑是對毒品相關犯罪是有效的威懾手段，確保獅城的安全，並且受到了大眾的廣泛支持，而星國也擁有公正的司法程序。但韓俐穎指出，當局對大多數被判死刑的人來自邊緣與弱勢群體的事實不為所動，「被判死刑的人是那些毒梟與新加坡政府兩者皆視為可有可無的人，這不是新加坡人民應該感到引以為豪的事情」。

新加坡 毒品

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