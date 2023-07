持有30公克海洛因被判唯一死刑 新加坡將處決近20年來首名女性

衛報25日報導,新加坡 本周計畫執行兩起死刑,其中一名定於28日行刑的囚犯是名女性,這也是星國近20年來首度有女性將遭到處決。

根據追蹤死刑案件的新加坡人權組織「集體轉型正義」(Transformative Justice Collective, TJC),新加坡國民薩里德維(Saridewi Djamani)因意圖販賣而持有約30公克海洛因被判有罪,2018年被判處唯一死刑(mandatory death penalty)。

