從1985年執政至今 柬埔寨總理洪森宣布交棒長子洪瑪內

全世界在位時間最長國家領導人之一的柬埔寨總理洪森（左）26日宣布自己將辭職，並且把權力移交給兒子洪瑪內（右）。資料照片。（路透）

柬埔寨執政黨於23日舉行的大選鞏固權力後，全世界在位時間最長國家領導人之一的總理洪森（Hun Sen）26日宣布自己將辭職，並且把權力移交給兒子洪瑪內（Hun Manet）。

BBC報導，洪森在國家電視台的特別節目表示，洪馬內將於8月10日獲任命為總理，「當我宣布將不會繼續擔任總理時，我想要請求人民的諒解」。

Cambodia's Hun Sen resigns and hands power to son https://t.co/T7GxtDxNOO — BBC Asia (@BBCNewsAsia) July 26, 2023

洪森說，他將會辭職，因為繼續任職可能導致不穩定。不過，他將保留執政黨「柬埔寨人民黨」的領導權。政治分析師表示，這個職位讓他仍有著最終控制權。

今年70歲的洪森自1985年起統治柬埔寨，因治國越來越獨裁而受到批評。雖然洪森2021年首度提出了把權力過度給身為長子的洪瑪內，但觀察家直到26日仍不確定將要進行交接的具體時間。

報導指出，洪瑪內直到最近才升任柬埔寨皇家 陸軍司令，多年來一直為了接班做準備，並在大選選戰發揮了帶頭作用，民眾經常看到他在父親旁邊領導造勢大會。但因為唯一可靠的反對黨遭到取消參選資格，各界廣泛認為柬埔寨大選早成定局，柬埔寨人民黨也在缺乏競爭性的選舉再次贏得所有席位。