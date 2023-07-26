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反托辣斯行動一波波 法盯上蘋果 美想強迫亞馬遜分拆

編譯簡國帆／綜合外電
法國當局已對蘋果發出異議聲明，指稱蘋果濫用市場主宰地位，對廣告使用個資的行為設下條件。（歐新社）
法國當局已對蘋果發出異議聲明，指稱蘋果濫用市場主宰地位，對廣告使用個資的行為設下條件。（歐新社）

法國反托辣斯當局已對蘋果（Apple）發出異議聲明（statement of objection），指稱蘋果濫用市場主宰地位，對廣告使用個資的行為設下條件。此外，美國聯邦貿易委員會（FTC）據傳正在完成將對亞馬遜（Amazon）發動的反托辣斯訴訟，最終可能迫使亞馬遜分拆。

法國競爭當局25日發布的聲明表示，關切蘋果可能藉由針對廣告用途的用戶數具使用，設定歧視性、不客觀且不透明的條件，濫用其市場主宰底為，蘋果的作法可能已影響「好幾個相關的廣告服務市場」，將展開調查。

這是第一個針對蘋果的廣告規範採取行動的主要政府，但德國、義大利及波蘭也都已展該類似調查。蘋果在2021年4月執行應用程式（App）追蹤透明度規範，要求開發者若計劃追蹤用戶在App之間的行動，就必須取得用戶同意。這種追蹤作法是很常見的策略，能夠建構用戶的數位輪廓，並發送個人化廣告。

蘋果則駁斥法國的指控，捍衛其政策給予用戶更多對自己數據的掌控權，而且該公司自家廣告事業的隱私標準比對其他開發者的要求還高，「蘋果和其他開發者一樣，也必須遵從」這項政策，蘋果自己的App之所以未跳出追蹤同意請求訊息，是因為本來就不會追蹤用戶。

另一方面，美國政治新聞網站Politico報導，美國FTC可能最快8月宣布對亞馬遜提起反托辣斯訴訟，將挑戰亞馬遜的諸多商業行為，可能聚焦於Prime服務、以及FTC認為封殺對手網站更低價格資訊的規範、以及FTC認為強迫商家使用亞馬遜物流和廣告服務的政策。

報導指出，FTC在調查時已訪談好幾十位亞馬遜內外證人，包括執行長傑西和創辦人貝佐斯，過去三年已從亞馬遜和第三方蒐集到上百萬份文件，而且至少去年底就開始起訴訴狀，可能在聯邦法院、而非內部法庭提告。

若FTC成功，可能促使法院命令分拆這個規模1.3兆美元的零售王國，並且決定FTC主席麗娜汗的功績。

亞馬遜 App 義大利

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