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梨泰院踩踏案釀159死 南韓部長彈劾駁回將復職

編譯周辰陽／綜合25日電
南韓首爾龍山區的梨泰院2022年10月29日萬聖節發生了駭人聽聞的踩踏慘案，導致159人喪命，國會2月表決通過彈劾行政安全部長李祥敏，但南韓憲法法院9位法官25日一致判決駁回。資料照片。（Getty Images）
南韓首爾龍山區的梨泰院2022年10月29日萬聖節發生了駭人聽聞的踩踏慘案，導致159人喪命，國會2月表決通過彈劾行政安全部長李祥敏，但南韓憲法法院9位法官25日一致判決駁回。資料照片。（Getty Images）

南韓首爾龍山區的梨泰院2022年10月29日萬聖節發生了駭人聽聞的踩踏慘案，導致159人喪命，國會2月表決通過彈劾行政安全部長李祥敏，但南韓憲法法院25日判決駁回彈劾案。

美聯社與韓聯社報導，南韓在野黨占多數的國會認為李祥敏應該為了政府未能採取有效的人群控制措施及拙劣的緊急應對負起責任。然而，憲法法院的9名法官一致認定，雖然李祥敏身為行政安全部長，不可能不對社會災難跟人員傷亡承擔責任，但從憲法與法律角度來看，很難認定他違反了「災難安全法」與「國家公務員法」，未盡到憲法規定的保護國民義務。

憲法法院指出，梨泰院慘劇並非由單一原因或特定個人引起，這是政府部門未能提升針對大型事故處置能力等綜合因素作用的後果，很難將責任歸咎到李祥敏身上。

根據報導，今年58歲的李祥敏被視為尹錫悅總統的重要盟友，也是南韓憲政史上，南韓國會首度對國務委員提出彈劾。

李祥敏被彈劾後，副部長韓昌燮出任代理部長。南韓憲法法院判決出爐後，處於停職狀態的李祥敏即刻復職。南韓總統室對此表達了歡迎，並指控在野黨推動彈劾創造了「可恥的歷史」。

南韓 彈劾 梨泰院

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