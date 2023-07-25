我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

愛滋病例減少近9成 雪梨如何辦到？

編譯中心╱綜合24日電

曾為澳洲愛滋病流行大本營的雪梨內城區，如今已近達成世界第一個實現聯合國目標─終止愛滋病毒傳播的區域。

中央社引述法新社報導，聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）設定2030年底前讓愛滋病不再是全球健康威脅的目標，其中包括將新增愛滋病毒感染例相較2010年減少90%。

研究人員在澳洲布里斯本舉行的國際愛滋病學會愛滋病毒科學會議上宣布，從2010年到2022年，雪梨內城區男同性戀者新感染愛滋病人數下降88%。

發表這項最新研究的新南威爾斯大學流行病學家格魯利奇（Andrew Grulich）告訴法新社：「我們已非常接近實現目標，比表定的2030年時程提前約8年。」

格魯利奇說，去年雪梨內城區僅記錄11例新增愛滋病例，「對於曾為澳洲愛滋病流行的核心區域來說，這是極小的感染數字」。

據估計，雪梨內城區男性人口裡20%是男同性戀者，也是雪梨愛滋病毒感染例的最大宗。

格魯利奇說，英國和西歐幾個地區的愛滋新增病例也在迅速下降。

不過格魯利奇強調，這並不代表愛滋病在擁有超過520萬人口的雪梨已近撲滅。

格魯利奇說，「唯有取得疫苗和治療方法，才能消除愛滋病毒。」

澳洲 聯合國 同性戀

上一則

肯州農民自家玉米田挖到700枚內戰時期金幣 價值數百萬元

下一則

神學士禁美容院害慘6萬人 老闆娘哭了

延伸閱讀

「護身軍刀」聯合軍演之際 澳洲向美採購20架大力神運輸機

「護身軍刀」聯合軍演之際 澳洲向美採購20架大力神運輸機
張柏芝復合謝霆鋒？2人都現身澳洲 經紀人揭真相

張柏芝復合謝霆鋒？2人都現身澳洲 經紀人揭真相
13國澳洲軍演 美軍艦首度在外國港口成軍

13國澳洲軍演 美軍艦首度在外國港口成軍
澳洲盼加強長程火力 澳美軍演展示海馬士火箭系統

澳洲盼加強長程火力 澳美軍演展示海馬士火箭系統

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年