愛滋病例減少近9成 雪梨如何辦到？

曾為澳洲 愛滋病流行大本營的雪梨內城區，如今已近達成世界第一個實現聯合國 目標─終止愛滋病毒傳播的區域。

中央社引述法新社報導，聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）設定2030年底前讓愛滋病不再是全球健康威脅的目標，其中包括將新增愛滋病毒感染例相較2010年減少90%。

研究人員在澳洲布里斯本舉行的國際愛滋病學會愛滋病毒科學會議上宣布，從2010年到2022年，雪梨內城區男同性戀 者新感染愛滋病人數下降88%。

發表這項最新研究的新南威爾斯大學流行病學家格魯利奇（Andrew Grulich）告訴法新社：「我們已非常接近實現目標，比表定的2030年時程提前約8年。」

格魯利奇說，去年雪梨內城區僅記錄11例新增愛滋病例，「對於曾為澳洲愛滋病流行的核心區域來說，這是極小的感染數字」。

據估計，雪梨內城區男性人口裡20%是男同性戀者，也是雪梨愛滋病毒感染例的最大宗。

格魯利奇說，英國和西歐幾個地區的愛滋新增病例也在迅速下降。

不過格魯利奇強調，這並不代表愛滋病在擁有超過520萬人口的雪梨已近撲滅。

格魯利奇說，「唯有取得疫苗和治療方法，才能消除愛滋病毒。」