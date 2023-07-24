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2女遭侵犯還被迫「全裸遊街」 美國痛批印度暴行：野蠻且駭人

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
印度東北部曼尼普爾省2女子被迫全裸遊街的影片瘋傳，這起性侵犯案件引發全國公憤，美國對此事表達深切關心。圖為不同社會和人權團體的活動人士在印度曼尼普爾邦舉辦遊行。（美聯社）
印度東北部曼尼普爾省2女子被迫全裸遊街的影片瘋傳，這起性侵犯案件引發全國公憤，美國對此事表達深切關心。圖為不同社會和人權團體的活動人士在印度曼尼普爾邦舉辦遊行。（美聯社）

印度東北部曼尼普爾省（Manipur）2位女子被迫全裸遊街的影片瘋傳，這起性侵犯案件引發全國公憤，美國今天對此事表達深切關心。

路透報導，這起事件發生在2個月前，一群暴民涉嫌集體性侵2名女性並強迫她們裸體遊街。隨著這段影片在社交媒體上瘋傳，過去一週激起全球關注。警方已經拘捕數人。

美國國務院發言人稱此事件「野蠻且駭人」，並向受害者表達真切同情。

據報導，年齡分別為21歲和19歲的受害者是在5月報案，當時當地庫基族（Kuki）與占人口多數的梅泰族（Meitei）爆發嚴重族群衝突，起因是給予庫基族的經濟優惠待遇可能改變。

這場騷亂在新德里當局火速出兵後才得以平息， 但後來很快又出現零星暴力和殺戮事件，導致有320萬人口的曼尼普爾省一直情勢緊張。

自曼尼普爾省爆發暴力事件以來，至少有125人死亡，超過4萬人逃離家園。

國務院發言人表示，美國鼓勵以和平、包容的方式解決曼尼普爾省的暴力事件，並敦促當局在保護所有群體、家庭和宗教場所的同時滿足人道主義需求。

印度總理莫迪（Narendra Modi）20日譴責這起襲擊事件「可恥」，承諾採取嚴厲行動。

國務院 性侵 印度

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