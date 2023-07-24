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挪威公部門又被駭 12個政府部會遭網路攻擊

中央社／奧斯陸24日綜合外電報導

挪威政府今天表示，有12個政府部會遭到網路攻擊，成為挪威公部門被駭的最新案例。挪威是歐洲最大天然氣供應國，也是北大西洋公約組織（NATO）位置最北的成員國。

路透報導，挪威負責提供各部會服務的政府機關首長霍普（Erik Hope）在記者會上表示：「我們發現，我們其中一個供應商的平台有漏洞，已經補起來了。」

霍普表示，這波攻擊之所以被發現，是因為供應商平台的流量「異常」，但他拒絕提供細節。發現日期為7月12日，警方正在調查當中。

霍普說：「現在說幕後黑手是誰以及（網攻）影響範圍還太早。」

俄羅斯供應的天然氣流量下滑後，挪威成為歐洲最大天然氣供應國；挪威也是西歐最大石油出口國。

霍普表示，總理辦公室、外交部、國防部、司法部未受影響，因為它們使用別的資訊科技平台。

挪威政府部門過去曾被網攻，包括2022年6月一波所謂的「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊，「親俄犯罪集團」被認為是那波攻擊的元凶。

作為北約成員國的挪威在北極地帶與俄羅斯接壤，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，挪威提供烏克蘭武器、人道援助和金援。

俄羅斯 天然氣 烏克蘭

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