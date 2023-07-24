泰國國會拒皮塔被提名總理選舉 監察員交憲法法庭裁決

泰國前進黨黨魁皮塔因遭保守勢力反對，在19日國會總理選舉中無法被二度提名。監察員辦公室認為國會的決定有違憲之虞，今天將此案交由憲法法庭裁決，並建議暫停將到來的第3次總理選舉。（美聯社）

泰國 前進黨黨魁皮塔因遭保守勢力反對，在19日國會總理選舉中無法被二度提名。監察員辦公室認為國會的決定有違憲之虞，今天將此案交由憲法法庭裁決，並建議暫停將到來的第3次總理選舉。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員 皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法達到過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔因此在13日的國會總理選舉中失利，未達所需票數，在19日的第二輪選舉中有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，經過一天的辯論，半數的參眾議員投票 反對皮塔被二次提名。

但有2名學者和多名前進黨眾議員因此向監察員辦公室陳情，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會19日的投票違反憲法賦予的權利。

監察員辦公室今天表示，監察員們開會後認為國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，因此將此案送到憲法法庭裁決，並建議憲法法庭應該暫停預定在27日進行的國會第3次總理投票。

由於連續兩次總理選舉失利，前進黨21日表示願意把組閣機會讓給盟黨為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選。

為泰黨主席春楠（Chonlnan Srikaew）及黨內高層幹部22和23日在總部分別會見擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）、36席的團結建國黨（United Thai Nation）、40席的公民力量黨（Palang Pracharath）、10席的泰國家發展黨（Chartthaipattana）及2席的勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla）的高層，希望尋求更多政黨支持。

泰自豪黨和泰國家發展黨在2019年的大選後加入了由公民力量黨領軍的執政陣營，公民力量黨由親軍方人士和退役軍人組成，團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，可以說這些政黨親軍方色彩濃厚，且這些黨都表態只要前進黨在聯盟內，就不會加入聯盟。

春楠和這些政黨的代表會面而遭到輿論批評，認為為泰黨背叛了8黨聯盟。為泰黨昨天發出聲明表示，為泰黨並未和這些政黨有任何秘密交易，為泰黨試圖和更多政黨以及參議員對話，因為如果不這麼做，很難獲得更多支持。

國會預定27日進行第3次總理投票，8黨聯盟明天將開會，春楠表示會把和非聯盟政黨會面的內容帶到明天的會議中報告並討論下一步發展。