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司改表決前夕 以國分裂 萬人遊行 西方憂心

編譯中心╱綜合23日電
以色列反對司法改革的示威者22日在耶路撒冷國會外紮營，準備持續抗議。 (路透)
以色列反對司法改革的示威者22日在耶路撒冷國會外紮營，準備持續抗議。 (路透)

以色列國會24日將三讀表決《合理標準草案》，此為總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）所推的具爭議司法改革重要一環，反對者抨擊這項司法改革破壞司法獨立、損害民主的聲音很大，成千上萬反政府示威者匯集耶路撒冷，工會醞釀罷工。以色列時報評論指內唐亞胡一意孤行，正引領國家「步向深淵」。

綜合外電報導，73歲的內唐亞一周前因頭暈短暫住院一晚才出院，他的辦公室發布聲明說，內唐亞胡今天植入心臟節律器手術順利，已出院。內唐亞胡矢言將會出席明天的重大司法改革表決。

反對者憂慮改革案將損害司法獨立，嚴重破壞民主國家價值觀，威脅法治、人權等。此外，評論亦擔心如果草案獲通過，最高法院也可能被要求宣布立法無效，引發憲法危機。

數以萬計反對總理內唐亞胡司法改革的以色列人，22日前進耶路撒冷示威抗議，其中包括特拉維夫約10萬人，在炎炎夏日的豔陽下，民眾高舉藍白相間的以色列國旗，伴隨鼓聲和反政府口號，沿著蜿蜒的高速公路徒步前進耶路撒冷，示威隊伍長達1公里。各界也要求廢除限制最高法院權力的法案。

支持改革者今天傍晚則在耶路撒冷的國會外舉行集會，高呼「人民與你們同在─完成立法」，右翼陣營稱改革有助司法、行政、立法三權勢力均衡，不至司法獨大能推翻政府和國會決定，又指民主國家應由人民所選者領導、制定決策，不該受法官阻撓。

內唐亞胡政府試圖改變司法制度，讓以色列陷入嚴重的政治危機，不僅引發全國示威、影響經濟，也讓西方盟友憂心忡忡，除了加劇了以色列與美國的緊張關係，以色列宿敵伊朗的親政府媒體則「慶賀」以色列可能陷入內戰。

民意調查顯示，以色列人對此普遍存疑。美國盼請內唐亞胡就任何司法改革尋求共識，同時也應保持以色列的司法獨立。

這項司法改革案，將限制最高法院撤銷其認為政府或部長「不合理」決定的權力，國會明天就法案進行辯論，24日前將表決這項法案。

內唐亞胡目前正因腐敗問題受審，但他否認指控。

以色列特拉維夫23日有大批民眾上街，支持內唐亞胡政府司法改革。(路透)
以色列特拉維夫23日有大批民眾上街，支持內唐亞胡政府司法改革。(路透)

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