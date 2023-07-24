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丹麥、瑞典燒經掀波 伊朗：等同向穆斯林宣戰

編譯中心╱綜合23日電
伊拉克示威者22日在巴格達綠區附近集會焚燒LGBT旗幟，抗議早前在瑞典斯德哥爾摩由伊拉克異見者號召的示威中，有人燒《可蘭經》和伊拉克國旗。(路透)
伊拉克示威者22日在巴格達綠區附近集會焚燒LGBT旗幟，抗議早前在瑞典斯德哥爾摩由伊拉克異見者號召的示威中，有人燒《可蘭經》和伊拉克國旗。(路透)

丹麥21日傳出焚燒可蘭經事件後，伊拉克22日再爆發針對瑞典和丹麥出現燒經事件的示威，最少數百人試圖闖進丹麥駐巴格達大使館；伊拉克南部主要城市巴士拉有丹麥援助組織受襲。伊朗最高領袖哈米尼稱，瑞典支持燒經者「等同向穆斯林世界宣戰」。

路透報導，巴格達的示威是由伊拉克執政黨和武裝團體所號召，相關團體中有許多與伊朗關係密切。哈米尼表示，褻瀆可蘭經的人應面對「最嚴厲的懲罰」。

而在伊拉克首都巴格達，繼數百人闖入瑞典大使館並縱火之後，22日清晨又有抗議群眾試圖闖入丹麥大使館，但遭伊拉克安全部隊發射催淚彈驅離。當局已因此把幾座通往外國大使館所座落的「綠區」橋梁給關閉。

巴格達層層安全戒備下，街頭仍有示威者聚集。

上月28日，旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）在斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經；三天前又發生類似事件，默米卡在斯德哥爾摩進行另一場抗議，在伊拉克大使館外踩踏可蘭經，並且意圖焚燒。

伊拉克雖譴責駐瑞典大使館遇襲，但也驅逐瑞典駐伊大使，藉此抗議意圖焚燒可蘭經的行徑。

不只是瑞典斯德哥爾摩，前天在丹麥哥本哈根，一名男子在伊拉克大使館對面的廣場上縱火焚燒一本據稱是可蘭蘭經的書籍。

對瑞典和丹麥境內發生的可蘭經遭侮事件，許多穆斯林國家都表示抗議。瑞典與丹麥兩國因有保障言論自由的法律，因此都允許燒書行徑。 

丹麥外相拉斯穆森譴責事件是少數人的「愚蠢」行為。伊拉克總統拉希德呼籲西方政府制止「挑釁」事件。

伊拉克什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）的支持者前天遊行，試圖前往巴格達外國使館所在的「綠區」，但遭安全人員以警棍和催淚氣體驅散。丹麥難民理事會（DRC）報稱位於巴士拉的辦公室遭襲擊，建築被縱火受損。

瑞典 大使館 縱火

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