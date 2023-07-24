G20分歧 削減化石燃料無共識

在印度召開的G20國集團能源部 長會議上，全球領先的工業和新興國家未能就削減、淘汰對氣候有害的化石燃料的路線達成共識，會議結束發表的文件中，煤炭作為特別對氣候有害的能源甚至一次也沒有被提及。

德國 之聲引述法新社報導，對於一些新興國家，比如印度或中國這兩個世界上人口最多的國家，煤炭仍然是一個重要的能源。在今年5月於日本廣島舉行的G7峰會上，領先的工業國家已經達成了加速退出不使用減排技術的化石燃料的共識。

G20國未能達成協議，僅發表「成果聲明」及「主席總結」，而非聯合公報。英國金融時報報導，以沙烏地阿拉伯為首的一些成員國阻撓G20減少化石燃料使用的行動，為實現聯合國氣候大會的目標制造了障礙。

該目標計畫到2030年將全球可再生能源產能增加三倍並將能效提高一倍。目前，全球各地的熱浪和洪水等極端天氣再次清楚地體現了全球變暖的危險後果。

參加會議的德國聯邦經濟、能源部長哈貝克指責俄羅斯 在談判中起了破壞性的作用。他告訴德國電視二台ZDF，俄羅斯的副能源部長「完全忽視了現實」，並且「完全扭曲了世界觀」。俄方稱，能源危機是2008年金融危機的結果。

氣候通訊網絡GSCC的金（Ed King）也指責俄羅斯和沙特阿拉伯在果阿邦採取了抵制態度。他在Twitter上寫道，這兩個重要的石油生產國「阻撓了達成將清潔能源增加三倍的協議」。

會議之前，德國和法國等歐盟經濟大國以及一些受氣候變化影響特別嚴重的小島國家都敦促G20加快退出化石燃料的步伐，並採取措施實現氣候中性經濟。

「人類不能再有任何延誤」他們聲明，並要求全球溫室氣體排放在2025年達到峰值，並在2030年與2019年相比減少43%。

印度在一份給G20能源峰會的參考報告中得出結論，全球能源轉型每年將需要4兆美元。工業發達國家因此需要以低廉的融資和技術轉讓幫助較貧窮的國家進行能源轉型。