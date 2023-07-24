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日本防「台灣有事」 將在沖繩宮古島建避難所

編譯茅毅╱綜合23日電

日本政府顧及可能的「台灣有事」，敲定在沖繩縣宮古島修建防空避難所的政策方針，計畫在新年度預算案中編列經費。

日本NHK報導，日本內閣官房長官松野博一23日訪視日本距離台灣最近的該縣與那國島，和與那國町町長系數健一會談，除視察島上重要港口祖納港，還承諾將研究擴充機場與港口，以便發生緊急危難時，居民能夠盡快從島上撤離。

日本政府在去年12月修訂的國家安保戰略中，載明以宮古島等日本「南西諸島」為中心，確保當地有各種避難設施，以保障難以提前避難的地方政府職員等人員安全。其中的與那國島距台僅約110公里，若中國大陸攻台，南西諸島恐遭波及。宮古島當局為了將預定興建的體育館地下室當作防空避難所，6月已向防衛省請求經費援助。

宮古島當局計畫讓約4500人在避難所過3天，為此將設倉庫和發電設施。日本政府亦將盡快在與那國島及石垣島修建防空避難所。松野連兩天進行離島「下鄉」行程，22日在沖繩石垣市表明，若屆時有必要撤離島民，中央政府將提供協助。石垣市長中山義隆對松野說，若台灣有事，很可能遭波及，希望中央協助修建機場及港口。

對此，無黨籍的沖繩知事玉城鄧尼則認為，日本政府預定2026年度將射程延長到逾1000公里的升級版12式地對艦飛彈，部署在宮古島、石垣島及沖繩本島等地，做為日方對敵反擊能力的一環，但反而引發區域緊張。

日本 預算

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