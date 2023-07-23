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印度部落女子遭辱事件延燒 鄰省居民憂遭報復出逃

中央社／新德里23日專電

印度東北曼尼普爾省傳出山地庫基族女子遭平地梅泰族暴民脫光遊街並侵犯的事件，鄰省米左拉姆的梅泰族居民擔心遭到報復，開始出逃。

曼尼普爾省（Manipur）5月3日爆發種族衝突，數日前有影片流出，顯示兩名庫基族（Kuki）女子於5月4日遭疑似梅泰族（Meitei）暴民脫光遊街並集體侵犯，印度總理莫迪怒斥這是「印度之恥」，警方截至今日逮捕6嫌。

近日另傳出2名婦女遭殺害焚屍的影片，其中1人是80歲寡婦，將本已稍微恢復平靜的曼尼普爾省，再度推向衝突邊緣，風暴擴散到毗鄰的米左拉姆省（Mizoram）。

在米左拉姆省，「和平協定米左全國陣線回歸者協會」（PAMRA）21日發布聲明稱，庫基族人的遭遇令米左拉姆人感到心痛，建議境內的梅泰族人儘快離開，以保自身安全。

PAMRA是米左拉姆省前分離組織「米左全國陣線」（MNF）與政府和談後成立的團體。

米左拉姆省原住民與庫基族關係深厚，在曼尼普爾省種族暴亂期間，米左拉姆省收容了1萬多名庫基族人，而梅泰族在米左拉姆省則屬於少數族群，人數只有數千，大多是居住在省會艾左（Aizawl）的公務員和學生。

印度人報（The Hindu）今天引述機場人員報導，過去2天已有大約60名梅泰族人搭飛機離開米左拉姆省，另稱有數目不詳的梅泰族人搭巴士返回曼尼普爾省。

報導引述一名逃離者說，米左拉姆人個性溫和，但最近的事件激怒了他們，迫使許多梅泰族人決定暫時離開。

曼尼普爾省政府正考慮安排包機，接回這些梅泰族人。

另一方面，米左拉姆省政府昨晚表示，經與PAMRA會面得知，建議梅泰族人離境的聲明遭到誤解，沒有任何團體打算對梅泰族人不利，無須驚慌。

但米左拉姆省政府同時表示，已採取措施保護境內梅泰族人。

印度觀察人士警告，遊街性侵事件已使針對婦女暴力的民怨達到臨界點，政府若不妥善處理，恐使曼尼普爾甚至整個東北地區陷入暴亂。

印度 原住民 性侵

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