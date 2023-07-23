印度山崩死亡人數增至27人 至少50人下落不明

印度西部馬哈拉什特拉省20日發生山崩，死亡人數23日攀升至27人。圖為20日搜救畫面。（路透）

印度 馬哈拉什特拉省（Maharashtra）發生大規模山崩事件，根據官員說法，死亡人數今天攀升至27人，仍有至少50人下落不明，救援團隊在暴雨 中艱難地進行搜救。

法新社報導，這起發生於20日的山崩事件由季風雨引起，土石猛烈襲擊萊加德（Raigad）地區一個多丘陵、森林茂密的村莊，村莊距離孟買（Mumbai）約100公里。

緊急救難團隊一直在層層土堆和碎石下挖掘尋找遺體。

萊加德官員邁斯（Yogesh Mhase）今天告訴法新社：「我們目前清點了27具遺體，約50至60人仍然失蹤，但現場救援工作面臨多重挑戰。」

邁斯指出，這個偏遠的村莊離最近的道路約5公里，他表示：「沒有重型設備可以到達這裡，我們只有小型機具，幾乎所有的作業都需要由人工完成。」

邁斯說道：「區內的連綿大雨也讓整個救援行動更加困難。」這名地區高級官員表示，持續進行的救援工作來到第4天，他對找到倖存者並不樂觀。

當地媒體報導，幾個家庭被徹底摧毀，而有些倖存者是親屬中唯一存活的人。

自6月雨季開始以來，印度受到暴雨襲擊，洪水 和山崩已造成許多人死亡。

季風雨對於補充河水和地下水至關重要，但每年的暴雨也造成廣泛的破壞。

專家表示，氣候變遷正在增加全球極端氣候事件的數量，印度的築壩、人為毀林、以及開發計畫更加劇人員傷亡。