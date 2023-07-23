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西班牙國會大選 料將向右轉

編譯中心／綜合22日電
西班牙極右的民聲黨一批支持者21日在馬德里遊行期間高舉該黨黨魁阿巴斯卡爾的肖像。（Getty Images）
西班牙極右的民聲黨一批支持者21日在馬德里遊行期間高舉該黨黨魁阿巴斯卡爾的肖像。（Getty Images）

西班牙23日舉行提前舉行國會選舉，總理桑傑士（Pedro Sanchez）21日在最後一天競選活動時告訴選民，他所屬社會勞工黨正縮小與右翼對手的差距。

中央社引述法新社報導，根據17日公布的最終民調，右翼人民黨（Popular Party）預計將贏得最多席次，但無法取得可讓國會運作的過半多數。

如此一來人民黨勢必得與極右的民聲黨（Vox）籌組聯合政府，屆時將會是自1975年西班牙結束佛朗哥將軍（Francisco Franco）獨裁統治以來，再次出現右翼政黨掌權。也意味繼瑞典、芬蘭和義大利後，再有歐盟成員國右傾，可能影響歐盟移民和氣候等政策。

但人民黨的聲勢在選戰倒數階段受挫，黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）因為1990年代擔任加利西亞（Galicia）地方政府高官時，與惡名昭彰的毒梟多拉多（Marcial Dorado）有掛鉤，而面臨新的質疑。

此外，他在電視辯論時被抓包作出錯誤陳述，聲稱人民黨一向通過退休金調高。

桑傑士早上先是在公共電視台說：「我覺得人民黨失去動力，而社會勞工黨正急起直追。」晚間在馬德里南部郊區赫塔菲（Getafe）的最後一場造勢活動說：「我們將贏得選舉，我們將漂亮地贏得選戰！」

桑傑士將能否連任的焦點擺在經濟政績，強調西班牙的經濟成長與通膨數據在歐盟優於大多數國家。

儘管近期大部分民調顯示，人民黨與民聲黨可望在350席的國會取得過半席次，但也有民調顯示這兩黨無法過半。

若兩個右翼政黨無法過半，將讓社會勞工黨有繼續組閣機會，因為他們有更多選項能與極左翼匯總（Sumar）聯盟和其他小型政黨結盟。

但分析人士也說，不排除左、右兩大陣營都無法過半的可能性，屆時恐得重演2019年時的重選戲碼。

政治分析家認為，這次大選意識形態分明，部分沒有明確取向的選民可能會「兩害取其輕」，只是投給相對沒那麼差的一方，而非選擇自己心儀政黨，這些游離選民仍有可能主宰大選結果。路透調查顯示，截至上周一，仍有約12.5%選民未決定投票取向。

民調 歐盟 勞工

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