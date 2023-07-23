柬埔寨強人洪森 「最快三、四周內」交棒長子

柬埔寨總理洪森（左）與長子洪瑪內（右）2009年10月在首都金邊軍事基地舉行典禮時合影留念。（Getty Images）

柬埔寨23日舉行國會大選，掌權近40年的總理洪森（Hun Sen）的執政黨預計會大勝，他可輕鬆連任。洪森近期苦心經營為45歲長子洪瑪內（Hun Manet）接班鋪路，他日前接受媒體訪問，聲言兒子「可能最快三、四星期便會成為總理」。

洪瑪內畢業於美國西點軍校，有紐約大學經濟學碩士和布里斯托大學經濟學博士學位。洪瑪內三個月前獲晉升為四星上將，洪森亦為他排除所有競爭對手，而首度進軍政壇的長子洪瑪內可望當選國會議員，為日後繼承老父大位奠基。

赤柬指揮官出身的洪森自1985年起執政至今，掌權時間僅次於喀麥隆與赤道幾內亞的獨裁領導人。由於所有反對黨都被禁止參加23日的大選，以及反對派人士遭到鎮壓，萬年總理洪森所領導的柬埔寨人民黨幾乎篤定在無敵手的情況下輕騎過關，以及洪森將能連任總理。

唯一差別在於兩年前被老父點名接班的洪森長子洪瑪內將參選國民議會（柬國國會兩院中的下議院）議員，預料他將順利當選。被視為柬國「未來總理」的洪瑪內過去一直在柬國軍中服役，此番解甲從政是為了取得接任總理的合法性，因為柬國總理必須是國民議會議員。

洪森日前接受鳳凰衛視專訪時表示：「我們的總理候選人有兩位，也就是洪森和洪瑪內。我們靜待人民的選舉投票 結果，也許有可能說不準再過三、四周，洪瑪內可能成為總理，取決於在那之後，洪瑪內能不能勝任。我相信洪瑪內比我更有勝算。」

洪森與人民黨的統治近年因貧富懸殊和貪腐猖獗，備受年輕一代質疑。主要反對黨柬埔寨救國黨在2013年大選嶄露頭角，2017年地方選舉再度威脅人民黨。洪森當年運用權力使最高法院解散救國黨後，人民黨於2018年大選包攬國民議會全部125席。

為順利交棒予洪瑪內，洪森在今年5月禁止救國黨的後繼燭光黨參加大選。英國廣播公司（BBC）日前引述一名任職救援人員的選民稱：「這是一場舞弊選舉，因為沒有真正強大的反對黨存在。」

洪森同時小心平衡跟中國和西方的關係。在外交及經濟上，柬埔寨一直依靠中國支持。洪瑪內今年2月隨同父親訪華，同獲國家主席習近平會見。

親華立場也助洪森避免西方過分施壓，日本新潟國際情報大學國際學部准教授山田裕史指出，正如上次大選高調打壓反對派並未招致西方強烈制裁般，柬埔寨擁有的「中國牌」仍有效制衡西方，「洪森正充分利用美國拜登 政府對避免柬埔寨進一步投入北京 懷抱的期望」。