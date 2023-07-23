韓第一岳母判囚 尹錫悅差評率58%恐陷「青瓦台魔咒」？

南韓總統尹錫悅岳母崔殷淳因偽造存款餘額證明，21日被法院判處一年有期徒刑並當庭逮捕。圖為訪問波蘭的尹錫悅（左）和夫人金建希（右）。（歐新社）

南韓 總統尹錫悅岳母崔殷淳因偽造存款餘額證明，21日被法院駁回上訴，二審判處一年有期徒刑並當庭逮捕。崔殷淳聽見判決時向法官痛哭喊冤後倒地，甚至說不如直接在法庭服藥輕生。這是南韓憲政史上首次發生現任總統岳母當庭被捕。

一直以來，尹錫悅本人及其妻子金建希一家醜聞不斷，再加上施政屢惹爭議，最新民調顯示，尹錫悅的施政差評率達到了58%。

韓聯社報導，76歲的崔殷淳涉嫌在購置京畿道城南市島村洞一塊地時，偽造銀行存款餘額證明書。她疑似竄改為儲蓄 銀行的存款從2013年4月1日至10月11日，分四次存入共349億韓元（約2712萬美元），並因此被起訴。

崔殷淳還涉嫌與合夥人安某勾結，在2013年8月7日就針對島村洞的地提起訴訟要求退回定金，並向法院提交偽造的存款餘額證明書，涉案金額約達100億韓元（約777萬美元）。此外，她還涉嫌2013年10月購入島村洞不動產時進行借名登記，違反「關於實名登記不動產的法律」。

崔殷淳在一審同樣被判有期徒刑一年，但當時未被當庭逮捕。法院解釋，原審裁定的刑罰適當合理，被告人因犯罪行為攫取鉅額利益，犯罪情節嚴重。

中央日報報導，崔殷淳在法庭辯稱自己是被安某欺騙，說自己從來沒有歹念，甚至喊道想直接在法庭服藥輕生。另一方面，總統尹錫悅辦公室表示，他們不宜對司法部 門的判決予以置評。

崔殷淳的律師表示，將立即向最高法院韓國大法院再提出上訴。

這次的事件再次引發外界討論南韓總統的「青瓦台魔咒」。南韓多名前總統，包括金泳三、金大中、盧武鉉和李明博等人，都因為親屬牽涉貪污腐敗案而身敗名裂，甚至自殺或鋃鐺入獄。檢察官出身的尹錫悅，當年曾參與調查朴槿惠的「親信干政門」，對其窮追猛打，最後導致朴槿惠因受賄、濫權等罪名獲刑22年。