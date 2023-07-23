我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

韓第一岳母判囚 尹錫悅差評率58%恐陷「青瓦台魔咒」？

編譯中心／綜合22日電
南韓總統尹錫悅岳母崔殷淳因偽造存款餘額證明，21日被法院判處一年有期徒刑並當庭逮捕。圖為訪問波蘭的尹錫悅（左）和夫人金建希（右）。（歐新社）
南韓總統尹錫悅岳母崔殷淳因偽造存款餘額證明，21日被法院判處一年有期徒刑並當庭逮捕。圖為訪問波蘭的尹錫悅（左）和夫人金建希（右）。（歐新社）

南韓總統尹錫悅岳母崔殷淳因偽造存款餘額證明，21日被法院駁回上訴，二審判處一年有期徒刑並當庭逮捕。崔殷淳聽見判決時向法官痛哭喊冤後倒地，甚至說不如直接在法庭服藥輕生。這是南韓憲政史上首次發生現任總統岳母當庭被捕。

一直以來，尹錫悅本人及其妻子金建希一家醜聞不斷，再加上施政屢惹爭議，最新民調顯示，尹錫悅的施政差評率達到了58%。

韓聯社報導，76歲的崔殷淳涉嫌在購置京畿道城南市島村洞一塊地時，偽造銀行存款餘額證明書。她疑似竄改為儲蓄銀行的存款從2013年4月1日至10月11日，分四次存入共349億韓元（約2712萬美元），並因此被起訴。

崔殷淳還涉嫌與合夥人安某勾結，在2013年8月7日就針對島村洞的地提起訴訟要求退回定金，並向法院提交偽造的存款餘額證明書，涉案金額約達100億韓元（約777萬美元）。此外，她還涉嫌2013年10月購入島村洞不動產時進行借名登記，違反「關於實名登記不動產的法律」。

崔殷淳在一審同樣被判有期徒刑一年，但當時未被當庭逮捕。法院解釋，原審裁定的刑罰適當合理，被告人因犯罪行為攫取鉅額利益，犯罪情節嚴重。

中央日報報導，崔殷淳在法庭辯稱自己是被安某欺騙，說自己從來沒有歹念，甚至喊道想直接在法庭服藥輕生。另一方面，總統尹錫悅辦公室表示，他們不宜對司法部門的判決予以置評。

崔殷淳的律師表示，將立即向最高法院韓國大法院再提出上訴。

這次的事件再次引發外界討論南韓總統的「青瓦台魔咒」。南韓多名前總統，包括金泳三、金大中、盧武鉉和李明博等人，都因為親屬牽涉貪污腐敗案而身敗名裂，甚至自殺或鋃鐺入獄。檢察官出身的尹錫悅，當年曾參與調查朴槿惠的「親信干政門」，對其窮追猛打，最後導致朴槿惠因受賄、濫權等罪名獲刑22年。

南韓 司法部 儲蓄

上一則

希臘野火燒到觀光區 羅德島遊客度假變逃難 頂高溫步行撤離

下一則

英喬治王子10歲了 長高變成熟

延伸閱讀

南韓史上首次 「第一岳母」涉偽造文書被捕 痛哭倒地

南韓史上首次 「第一岳母」涉偽造文書被捕 痛哭倒地
川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅
拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：想起熱門歌曲「美國大白痴」

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：想起熱門歌曲「美國大白痴」
緊盯小抄…拜登會見以色列總統 唸到這兩座城市頻卡詞

緊盯小抄…拜登會見以色列總統 唸到這兩座城市頻卡詞

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣