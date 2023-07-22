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新加坡F1推手涉貪遭調查 9月賽事準備工作仍如期進行

中央社／新加坡22日專電

被視為將F1大獎賽帶到新加坡的功臣、飯店大亨王明星及星國交通部長易華仁涉貪汙調查後，新加坡旅遊局、賽事管理單位相繼表示，9月新加坡大獎賽的準備工作持續進行。

「海峽時報」（The Straits Times）等星媒今天報導，旅遊局回覆媒體詢問時表示，F1新加坡大獎賽準備工作如期進行，「我們仍致力和所有夥伴合作，確保活動成功舉行」。

負責新加坡F1賽事管理及營運的Singapore GP先前同樣表示，賽事規劃及準備工作持續進行。

F1新加坡大獎賽預計9月15日至17日登場。上週傳出王明星、易華仁（S Iswaran）遭新加坡貪汙調查局調查的消息後，外界關注新加坡賽事是否受到影響。

貪汙調查局14日證實，王明星、易華仁都在11日被逮補，隨後保釋在外，正協助調查當局發現的一起案件。

星媒先前報導，王明星是新加坡上市公司旅店置業的聯合創辦人，也被視為將F1大獎賽帶到新加坡的功臣。2007年，新加坡旅遊局與世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）簽約合作，王明星參與其中協商。

易華仁則是長期負責F1新加坡大獎賽事務的部長。

新加坡自2008年起舉辦F1賽事，「濱海灣街賽道」為F1一級方程式史上第一條夜間競賽用的賽道。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，F1新加坡大獎賽於2020、2021年停辦2年，去年才復辦。旅遊局與王明星創辦的Singapore GP去年宣布，獲得賽事承辦權，直到2028年。

去年新加坡大獎賽共吸引30萬2000人入場觀看，創下該賽事的最高觀眾紀錄。

新加坡 F1 疫情

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