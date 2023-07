多年倡議有成 印尼托莫洪「極端市場」禁止貓、狗肉買賣

美聯社報導,印尼 蘇拉威西島北部的托莫洪「極端市場」(Tomohon Extreme Market)過去以販售貓、狗肉品而備受關切,不過在當地社運人士和全球名人多年倡議下,當地政府21日宣布,將停止該市場的貓狗屠宰。

對此,非營利的動物保護組織「國際人道協會」(HSI)表示,托莫洪極端市場將成為印尼的同類市場中,首個去除貓、狗肉買賣的市場。此前,當地市場貓、狗遭毆打或活生生遭火燒的畫面,引起了各地人士的憤慨。

