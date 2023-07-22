多年倡議有成 印尼托莫洪「極端市場」禁止貓、狗肉買賣

動保團體「國際人道協會」的成員，21日從印尼托莫洪一處屠宰場中將籠中狗隻運出。（美聯社）

美聯社報導，印尼 蘇拉威西島北部的托莫洪「極端市場」（Tomohon Extreme Market）過去以販售貓、狗肉品而備受關切，不過在當地社運人士和全球名人多年倡議下，當地政府21日宣布，將停止該市場的貓狗屠宰。

對此，非營利的動物保護組織「國際人道協會」（HSI）表示，托莫洪極端市場將成為印尼的同類市場中，首個去除貓、狗肉買賣的市場。此前，當地市場貓、狗遭毆打或活生生遭火燒的畫面，引起了各地人士的憤慨。

🛑HELP🛑: While the dog and cat meat trade at Indonesia’s “Tomohon Extreme Market” is ending for good, we must get the survivors to safety.



After experiencing so much fear, watching other dogs and cats being clubbed and blowtorched, they deserve a lifeline. pic.twitter.com/n4w5qCADgC — Humane Society International (@HSIGlobal) July 21, 2023

永久禁止貓、狗肉屠宰與貿易的決定，是由當地市政官員羅林（Edwin Roring）21日宣布，他表示盼托莫洪完全消除貓、狗肉貿易，「我們相信，降低托莫洪民眾食用狗、貓肉興趣的方 法，就是停止在市場販售。」

羅林呼籲民眾消費更「衛生」、沒有狂犬病威脅的動物肉品來源，例如豬、牛、雞肉等，並承諾將會派遣執法人員到各市場，確保該城市終結貓狗肉買賣。國際人道協會則會將仍存活的貓、狗從屠宰商中帶出，並帶牠們到庇護 場所。

美聯社指出，托莫洪極端市場過去被視為觀光 景點，在旅遊網站TripAdvisor上也被列為景點之一，裡頭據稱販賣貓肉和其他野生或保育物種，如蝙蝠、蛇和其他爬蟲類動物等。