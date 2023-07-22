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日環球影城不准退票挨告不合理 法院「1理由」判消費者敗訴

記者雷光涵／即時報導
日本環球影城。（美聯社）
日本環球影城。（美聯社）

日本大阪環球影城規定，購買票券以後不可退票，且無論是否營利一律不轉轉賣給他人。日本消費者團體認為此條款違反消費者契約法，應為無效，向法院提訴。大阪地院21日做出判決，判環球影城勝訴。

男子向消費者團體投訴，表示他買了入園券以後，才發現之前購入的參加票券為有附入園券的套票，等於多買入園券。他請求環球影城退票，對方搬出不可退票的規定，拒絕退款。消費者團體律師認為規定過於嚴苛，單方損害消費者的利益，提起訴訟，要求環球影城廢除這樣的規定。

經過4年審理，大阪地院判消費者敗訴。裁判長宣判時說，環球影城已經用心做到防止消費者誤買，禁止轉賣也是在避免票券被不肖人士炒高價格，有其合理性。裁判長還說，若消費者的行程變動，部分票券也能更改日期。

消費團體主張，環球影城應建立「轉售」的平台，讓民眾將誤購、用不到的票券能在平台上以原價轉售出去，也能防止黃牛獲利。但判決說，轉售平台的成本恐怕最終轉嫁在消費者身上，駁回此要求。

環球影城開園時便規定票券不能取消，2015年11月追加禁止轉售的規定，原因是2014年7月開幕的哈利波特園區人氣高，網路上出現許多快速通關券，有的通關券賣到5萬日圓（352.6美元），是原價的七倍。影城認為，是有專業黃牛利用軟體大量購買。後來便新增禁止轉售的規定。

環球影城 哈利波特 日本

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