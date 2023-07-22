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南韓嗆金正恩：敢動用核武 將導致政權終結

編譯中心／綜合21日電
南韓21日對北韓提出警告，若北韓使用核武將招致金正恩政權「終結」。（歐新社）
南韓21日對北韓提出警告，若北韓使用核武將招致金正恩政權「終結」。（歐新社）

為報復美國不斷增加在朝鮮半島軍事部署，北韓威脅動用核子武器，南韓21日警告北韓，使用核武將招致北韓領導人金正恩政權「終結」； 隨著南韓與美國加強軍事合作，北韓也加大力道進行武器測試，兩韓關係正處在歷來最低點之一。

中央社報導，美國核子動力潛艦本周抵達釜山港，為美國自1981年以來首次派遣核潛艦至南韓，北韓國防部長20日警告，這可能達到北韓動用核武的法定門檻。

北韓去年實施一項全面性核子法律，制定可以動用核武的一系列情景，包括在受到威脅時進行先發制人的核打擊。其中有些情境含糊其辭。

報導指出，南韓國防部在聲明中表示，猶如南韓與美國先前已作出的「明確表示」，「對這個聯盟的任何核攻擊都將面臨立即、壓倒性、決定性的回應」； 聲明並強調，如果這種情況發生，「北韓政權將面臨終結」。

聲明提到，美國潛艦靠港只是對北韓不斷進行核威脅「合法的防禦反應」。

報導稱，南韓總統尹錫悅4月訪問華府期間，雙方達成這次美國潛艦訪問南韓的共識。尹錫悅與美國總統拜登當時對北韓使用核武的最終後果，就曾發表過類似的嚴厲警告。

金正恩去年宣布新的核子法律時曾表示，北韓作為擁核國家的地位如今已「不可逆轉」，實際上排除了展開非核化談判的可能性。

北韓 南韓 國防部

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