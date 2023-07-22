我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

印度1個重大決定 全球米價緊張了

編譯黃淑玲／綜合21日電
全球最大稻米出口國印度又宣布，將暫停最大宗的稻米出口品種輸出。（路透）
全球最大稻米出口國印度又宣布，將暫停最大宗的稻米出口品種輸出。（路透）

國際糧食價格近日又承受重大上漲壓力，先是俄羅斯宣布退出烏克蘭穀物出口協議，國際小麥價格應聲衝高，接著全球最大稻米出口國印度又宣布，將暫停最大宗的稻米出口品種輸出；而全球米價在此之前已站上11年來最高水準，全球糧食通膨再拉警報。

俄國本周宣布不再延長已到期的穀物出口協議，甚至表示將攻擊任何被發現接近俄羅斯或烏克蘭占領港口的船隻，導致烏克蘭穀物無法安全經由黑海港口輸出。芝加哥小麥期貨21日盤中一度漲0.8%，之後翻黑，一度跌3.5%，因為烏克蘭表示將設法讓穀物順利出口。

但國際小麥期貨價周線仍有超過7%漲幅，是一個月來最大漲幅。

而占全球稻米出口量超過40%的印度，為壓抑國內米價上揚，20日宣布暫停輸出的品種是非巴斯馬蒂白米，等於稻米出口將銳減一半。印度也是全球第二大稻米生產國，僅次於中國，大公報報導，去年印度大米出貨量達到創紀錄的2220萬噸，超過全球其他四大米出口國的總出貨量，即泰國、越南、巴基斯坦和美國的總量。

東協經濟學家巴爾說：「全球稻米的供給將會劇烈緊縮。」估計印度稻米出口禁令對孟加拉、尼泊爾、中國、非洲貝南的衝擊較大，因為這些國家是最主要的印度稻米輸出對象。星展銀行資深經濟學家拉奧表示，需要進口稻米的國家，將轉向泰國或越南。

全球稻米價格已在十年高點，主要是去年2月俄烏開戰後，該區的穀物受到一定程度阻礙，市場轉向以稻米替代，帶動稻米價格上揚。拉奧說，「稻米通膨去年已經加速到平均6%，今年6月通膨率更提高到接近12%。」

人為因素之外，天氣更是影響許多食物相關大宗商品的根本因素。特別是今年聖嬰現象氣候型態正式形成，專家已警告將嚴重擾亂稻米、小麥、黃豆、糖等必需品的行情。

根據世界氣象組織的說法，聖嬰現象七年來首次熱帶太平洋地區發展成形，可能為東南亞地區帶來旱災威脅。全球近90%的稻米產自亞洲，而稻米是非常需要水分的農作物。

印度稻米出口商協會告訴路透，印度打亂全球稻米市場引發價格波動的程度，將遠超烏克蘭因俄羅斯入侵而對小麥市場造成的影響。

中廣報導，南韓近期暴雨，已經造成46人死亡，至少2200名災民流離失所，有3萬4353公頃的農作物被淹沒，面積相當「半個首爾」，是去年的6倍，暴雨加高溫衝擊菜價。南韓總統尹錫悅呼籲要把國民繳納的血汗稅款積極用來「擦拭災民的眼淚」，迅速落實救援與重建等多項工作。

世界最大稻米出口國印度政府宣布，已禁止國內部分稻米銷往海外，這項禁令恐導致國際米...
世界最大稻米出口國印度政府宣布，已禁止國內部分稻米銷往海外，這項禁令恐導致國際米價攀升。（路透）

印度 烏克蘭 俄羅斯

上一則

俄部落客促普亭下台被捕 另一個身分更驚人

延伸閱讀

精準提供俄烏戰爭情報 拜登提拔CIA局長入閣

精準提供俄烏戰爭情報 拜登提拔CIA局長入閣
印度與斯里蘭卡領袖會談 兩國將探討鋪設石油管線

印度與斯里蘭卡領袖會談 兩國將探討鋪設石油管線
印度爆族群衝突 暴民辱女脫光遊街 警逮4嫌

印度爆族群衝突 暴民辱女脫光遊街 警逮4嫌
印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球糧食通膨

印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球糧食通膨

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲