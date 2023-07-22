印度1個重大決定 全球米價緊張了

全球最大稻米出口國印度又宣布，將暫停最大宗的稻米出口品種輸出。（路透）

國際糧食價格近日又承受重大上漲壓力，先是俄羅斯 宣布退出烏克蘭 穀物出口協議，國際小麥價格應聲衝高，接著全球最大稻米出口國印度 又宣布，將暫停最大宗的稻米出口品種輸出；而全球米價在此之前已站上11年來最高水準，全球糧食通膨再拉警報。

俄國本周宣布不再延長已到期的穀物出口協議，甚至表示將攻擊任何被發現接近俄羅斯或烏克蘭占領港口的船隻，導致烏克蘭穀物無法安全經由黑海港口輸出。芝加哥小麥期貨21日盤中一度漲0.8%，之後翻黑，一度跌3.5%，因為烏克蘭表示將設法讓穀物順利出口。

但國際小麥期貨價周線仍有超過7%漲幅，是一個月來最大漲幅。

而占全球稻米出口量超過40%的印度，為壓抑國內米價上揚，20日宣布暫停輸出的品種是非巴斯馬蒂白米，等於稻米出口將銳減一半。印度也是全球第二大稻米生產國，僅次於中國，大公報報導，去年印度大米出貨量達到創紀錄的2220萬噸，超過全球其他四大米出口國的總出貨量，即泰國、越南、巴基斯坦和美國的總量。

東協經濟學家巴爾說：「全球稻米的供給將會劇烈緊縮。」估計印度稻米出口禁令對孟加拉、尼泊爾、中國、非洲貝南的衝擊較大，因為這些國家是最主要的印度稻米輸出對象。星展銀行資深經濟學家拉奧表示，需要進口稻米的國家，將轉向泰國或越南。

全球稻米價格已在十年高點，主要是去年2月俄烏開戰後，該區的穀物受到一定程度阻礙，市場轉向以稻米替代，帶動稻米價格上揚。拉奧說，「稻米通膨去年已經加速到平均6%，今年6月通膨率更提高到接近12%。」

人為因素之外，天氣更是影響許多食物相關大宗商品的根本因素。特別是今年聖嬰現象氣候型態正式形成，專家已警告將嚴重擾亂稻米、小麥、黃豆、糖等必需品的行情。

根據世界氣象組織的說法，聖嬰現象七年來首次熱帶太平洋地區發展成形，可能為東南亞地區帶來旱災威脅。全球近90%的稻米產自亞洲，而稻米是非常需要水分的農作物。

印度稻米出口商協會告訴路透，印度打亂全球稻米市場引發價格波動的程度，將遠超烏克蘭因俄羅斯入侵而對小麥市場造成的影響。

中廣報導，南韓近期暴雨，已經造成46人死亡，至少2200名災民流離失所，有3萬4353公頃的農作物被淹沒，面積相當「半個首爾」，是去年的6倍，暴雨加高溫衝擊菜價。南韓總統尹錫悅呼籲要把國民繳納的血汗稅款積極用來「擦拭災民的眼淚」，迅速落實救援與重建等多項工作。