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阿姆斯特丹「受夠了」 為這些原因關郵輪碼頭

編譯徐榆涵／綜合21日電
荷蘭首都阿姆斯特丹市議會決定，關閉市中心一個主要郵輪碼頭，以限制遊客數量和減少汙染。（美聯社）
荷蘭首都阿姆斯特丹市議會決定，關閉市中心一個主要郵輪碼頭，以限制遊客數量和減少汙染。（美聯社）

環保比觀光財更重要，荷蘭首都阿姆斯特丹市議會決定，關閉市中心一個主要郵輪碼頭，以限制遊客數量和減少汙染，藉以恢復城市寧靜；主因是人口約80萬左右的阿姆斯特丹，每月卻湧入逾100萬觀光客，導致市容髒亂，且每年有超過100艘郵輪在此停靠，

衛報報報導，管理阿姆斯特丹的中右翼政黨民主66黨（D66）表示，「造成汙染的郵輪不符合當地的可持續發展目標」，並稱郵輪的通行亦不配合市內南部區域和努德區之間的新橋樑計畫。

阿姆斯特丹為了寧靜，近期先後採取多項措施，包括禁止在紅燈區的街道上吸食大麻，今年3月甚至發起一項運動，阻止遊客參與毒品和酒精派對。

BBC報導，阿姆斯特丹每年吸引2000萬人次旅客到訪，有些是被主題派對吸引，而且郵輪已成為過度旅遊問題的象徵。

另據媒體報導自由派D66黨議員路德柯克（Ilana Rooderkerk）曾將郵輪遊客比喻為「蝗蟲過境」，而市長哈賽瑪（Femke Halsema）也曾稱，遊客郵輪只是在消費阿姆斯特丹，只停留幾小時，在國際連鎖餐廳用餐，沒有時間參觀博物館，沒有太多貢獻。

阿姆斯特丹禁止讓郵輪進入的另一個原因是環保因素，一份2021年針對大型郵輪的報告指出，一天之內會產生相當於3萬輛卡車釋放的氮氧化物。

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