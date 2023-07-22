蜜月勝地馬爾地夫 晶片輸俄僅次於這國

馬爾地夫是熱門的度假和蜜月勝地，但這個整年豔陽高照、被蔚藍海水環抱的島國，還有著不為人知的另一面。 （路透）

馬爾地夫是熱門的度假和蜜月勝地。但這個整年豔陽高照、被蔚藍海水環抱的島國，還有著不為人知的另一面：它也是將晶片 輸往俄羅斯的中繼站，莫斯科當局便能藉此規避西方國家的制裁。

日經新聞分析印度研調機構Export Genius取得的俄國 海關通關數據，在俄烏戰爭爆發後的一年，總價值5360萬美元、約40萬個美國製造的半導體，經由馬爾地夫運往俄羅斯。

這些數據涵蓋每一筆價值超過5萬美元的訂單。而日經發現，在俄國入侵烏克蘭後，馬爾地夫成為俄國第二大晶片進口國，僅次於中國（包含香港 ）。

在俄烏戰爭爆發的前一年，在同樣金額的訂單中，都沒有馬爾地夫出貨晶片至俄國的交易。根據聯合國數據，馬爾地夫2021年的總出口額（不計服務）約2.8億美元。

去年5月，馬爾地夫的半導體出口大增。與此同時，俄國航空巨頭Aeroflot也恢復俄烏戰爭爆發以來停駛的航班，又開始在莫斯科和馬爾地夫首都馬利之間往返。

研調機構Omdia資深顧問總監Akira Minamikawa說，馬爾地夫根本沒有半導體市場。

另據海關數據，有14家出口商從馬爾地夫出口半導體至俄國，其中沒有任何公司的總部是在馬爾地夫。

其中出口最多的公司是總部位於倫敦的Mykines，在俄烏戰爭爆發後的一年，該公司出口價值約4000萬美元的晶片至俄國，約占總額的八成。其次是總部位於香港的Pixel Devices。該公司向日經坦承，確實有出口半導體給俄國，但強調嚴格遵守香港的出口管制，沒有違反任何法規。