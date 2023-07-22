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印度辱女脫光遊街 警連夜逮捕4嫌 爆更多受害案

編譯中心／綜合21日電
印度5月發生暴民將2名女子脫光遊街事件，現場畫面近日在網路流傳引發眾怒，新德里街頭上演激烈抗議。（美聯社）
印度5月發生暴民將2名女子脫光遊街事件，現場畫面近日在網路流傳引發眾怒，新德里街頭上演激烈抗議。（美聯社）

印度東北省分5月間發生種族暴亂，近日傳出暴民將兩名女子脫光遊街事件。除了這兩人受害，印度全國婦女委員會收到投訴，讓暴亂期間更多女子受害的案件也跟著曝光。

印度東北曼尼普爾省5月3日爆發平地的梅泰族與山地的庫基族族群衝突，據信有120多人喪生，雖然政府動員大批警力鎮壓，但迄今仍傳出零星暴力事件。

日前，一段數百暴民將兩名女子脫光遊街的26秒影片，引發印度民眾的怒火。事件據信發生於5月4日，此前警方雖接獲報案，但遲無動作，直到影片在網上傳開之後，才連夜逮捕4嫌。

有民眾在請願網站change.org發起連署，以「立即逮捕影片中強脫2名曼尼普爾女子衣服及攻擊她們的民眾」為題，要求警方儘速還受害者公道，短短兩天已有超過8萬人連署。

今日印度電視台引述「印度全國婦女委員會」6月21日收到的投訴信件報導，5月4日至15日期間，曼尼普爾省還發生了多件女性被侵犯事件。

根據投訴函，5月4日的赤裸遊街事件發生在曼尼普爾省康波克畢縣，受害人為庫基族人，她們除了被脫光遊街之外，還遭到集體侵犯，兩人後來在他人協助下逃脫。

同樣在5月4日，一名22歲的庫基族女子和女性友人，遭大約40名暴民騷擾及攻擊，兩人均為護理學校的學生；5月5日，康波克畢縣兩名20多歲的女子在平地被侵犯及殺害，遺體迄今還在醫院停屍間。

報導說，5月15日，一名18歲女子在平地遭暴民擄走，當地醫院驗傷結果證實她遭到侵犯。

印度民眾質疑全國婦女委員會為何1個月前就收到投訴卻無作為。委員會主席夏瑪21日表示，曾3度致函曼尼普爾相關部門，但均未收到回應。

曼尼普爾平地與山地族群長期不睦，5月暴亂的導火線是梅泰族人希望申請「表列部落」地位，而山地部落特別是庫基族，對此強烈反對，雙方在5月3日的一場示威活動中爆發衝突。

「表列部落」是印度為了解決過往結構性不平等和歧視等問題，而採取的平權措施，獲此地位的部落族人可享有教育、公職、地方選舉等名額保障，也有權居住及擁有山丘地。

梅泰族占曼尼普爾省全省人口約53%，所處的平地是商業中心，但只占全省面積約9%，平地人受法律限制不得移居山地及購買山丘土地；山地部落多為庫基族和那加族（Naga），人口約占全省的40%。

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