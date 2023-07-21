2014年馬航MH17空難頭號嫌犯 俄知名軍事部落客斯特列科夫據報被捕

本名吉爾金（Igor Girkin）的斯特列科夫曾是俄羅斯聯邦安全局（FSB）上校與烏東「頓內次克人民共和國國防部長」。2014年馬航MH17空難後，他成了荷蘭當局眼中頭號嫌犯。（照片翻攝：Twitter / War Monitor）

CNN與俄羅斯 官媒RT報導，因2014年馬來西亞航空MH17班機空難事件而被荷蘭當局通緝的爭議性前俄羅斯民兵指揮官斯特列科夫（Igor Strelkov）據報已在莫斯科遭到拘留。

俄媒RBC於21日引述消息人士說法報導，俄羅斯聯邦偵查委員會正在斯特列科夫的住處執行搜索令，他本人據報已被羈押。斯特列科夫的社群媒體頻道發布了一條其妻簽名的訊息，稱她從公寓大樓服務台得知了拘留一事，不具名友人則指斯特列科夫涉嫌極端主義。

RBC報導，斯特列科夫的律師證實了他的拘留。執行部門消息人士宣稱，調查行動是基於一位瓦格納 私人軍事公司前成員提出的刑事訴訟 。

斯特列科夫本名吉爾金（Igor Girkin），曾是俄羅斯聯邦安全局（FSB）上校與烏東「頓內次克人民共和國國防部長」，2014年成為國際關注的焦點。馬航MH17航班該年7月墜毀，機上298人全數罹難，調查團隊後來認定班機遭俄製山毛櫸飛彈擊落，斯特列科夫則成了調查這樁空難的荷蘭當局眼中頭號嫌犯。