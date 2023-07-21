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拆開後呼吸困難 南韓驚見「來自台灣」不明毒氣包裹 多處通報可疑案例

中央社／首爾21日專電
南韓蔚山市一間身障福利設施的員工，日前在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難等症狀，包裹遭懷疑可能含有毒物質。（取材自KBS News YouTube影片）
南韓蔚山市一間身障福利設施的員工，日前在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難等症狀，包裹遭懷疑可能含有毒物質。（取材自KBS News YouTube影片）

南韓蔚山市一間身障福利設施的員工，日前在打開來自台灣的不明國際包裹後出現呼吸困難等症狀，包裹遭懷疑可能含有毒物質；消息登上新聞後，濟州、大田等地也陸續收到可疑包裹通報。

南韓蔚山市東區一間身障福利設施的3名員工於20日打開來自台灣的黃色塑膠包裹後出現頭暈、呼吸困難等症狀，疑似受到毒氣包裹攻擊；但警方進行初步鑑識及放射性、有毒物質檢測後皆未發現異狀，目前交由國防科學研究所進行精密檢查。

影片來源：YouTube

警方表示，包裹內並未發現任何特殊物質，目前正朝內含毒性氣體的方向進行調查，也不排除只是「刷單詐欺」（brushing scam）的可能性。

「刷單詐欺」是指一些不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價。

據南韓當局目前調查，包裹上除該福利設施地址外，記載電話及收件人姓名都不是實際在該處的工作人員及聯絡電話；經過比對，此案的包裹寄件者地址與去年寄送到濟州的可疑包裹相同，警方已著手透過郵局展開調查。

繼蔚山後，濟州與大田警方也陸續接獲可疑國際包裹通報。濟州一名民眾是在20日晚間看了新聞後報警，表示自己收到跟蔚山案類似、來自台灣的包裹，包裹內含2件推測為化妝品的管狀物體，但報警民眾健康狀況並未出現異狀。

大田警方今天接獲兩件通報包裹，分別來自台灣及烏茲別克，都是收件人未訂購的物品，目前皆未發現異狀。警方已發送簡訊，呼籲民眾若發現來自台灣的可疑國際包裹，不要隨意打開或碰觸，應盡快聯絡警消處理。

福利 南韓 詐欺

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