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印度2女被暴徒脫光遊街 莫迪1句話回應

編譯中心／綜合20日電
印度一群暴徒威逼2名女子全裸示眾，總理莫迪斥責是「印度之恥」，誓言將所有犯案者繩之以法。（取材自推特）
印度一群暴徒威逼2名女子全裸示眾，總理莫迪斥責是「印度之恥」，誓言將所有犯案者繩之以法。（取材自推特）

印度社群網站最近流出一群暴徒將兩名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒，印度總理莫迪（Narendra Modi）斥責這是「印度之恥」，讓14億印度人民蒙羞，並誓言將所有犯案者繩之以法，這是莫迪首次針對東北部偏遠地區種族衝突發表評論，這場衝突騷亂已造成至少125人喪命。

印度國會「季風會期」（Monsoon Session）19日開議，一則據信在東北部曼尼普爾省（Manipur）拍攝的近30秒影片，18日開始在推特流傳，在野陣營質疑政府執法單位失能，無法保護善良民眾。

影片顯示，一群男子手中拿著棍棒，強押著兩名全裸女子走向田裡，期間有人掌摑女子，也有人觸碰女子的身體，包括乳房與私處。外傳這兩名女子曾被威脅，若不脫掉衣服，她們就會沒命。

曼尼普爾警方18日發布聲明，稱索巴爾縣（Thoubal）一警察局於6月下旬接獲報案，得知事件發生在5月4日，已以綁架及性侵等罪名立案，警方正全力追緝所有犯案者。

5月4日是曼尼普爾爆發種族暴亂的第二天，根據警方說法，曼尼普爾經過兩個多月的動亂，除了某些地區仍有零星衝突，大致已恢復平靜。

這場暴亂是因當地山地部落與平地族群因政府社會保障之爭而起，民宅及汽車被縱火，截至今日已有120多人喪生，數萬人流離失所，當地軍警實施宵禁、切斷網路，加派人手以恢復治安。

根據警方的報案紀錄，受害者一家5口逃到山裡，結果被這群暴徒抓走，三名女性成員被迫脫衣，一名男性成員為了保護家人，慘遭殺害。

總理莫迪19日在國會大樓發表聲明，表示對事件感到震驚、憤怒與沉痛，並稱這是14億印度人民的恥辱。

他說，「曼尼普爾之女」的遭遇不可原諒，承諾將犯案者繩之以法，一個不漏。

另一方面，印度新德里電視台（NDTV）引述消息人士報導，中央政府可能會對推特放任影片流傳之舉採取行動，因為影片內容可能引起治安問題。

此外，曼尼普爾警方也宣布，經過12支行動小組的日夜追查，終於在19日逮捕其中一名嫌犯，將會持續追捕其他涉案者。

印度 推特 宵禁

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