研發延宕 歐洲面臨火箭空窗期

太空探索科技公司的獵鷹九號火箭，一日搭載歐幾里得天文望遠鏡，從佛州卡納維爾角的美國太空軍基地發射升空。（美聯社）

歐洲太空計畫主力載具阿利安火箭目前陷入青黃不接狀況。服役27年的阿利安5型火箭7月5日完成第117次也是最後一次任務，宣告退役，但下一代阿利安6型火箭卻遭遇技術等問題延誤首發時間，預計要年底甚至明年才能上路。這讓歐洲40多年來首度無法仰賴自己的載具上太空。

安全可靠的阿利安5型被迫退役，主要是成本考量。阿利安5型的製造成本太高，無法和美國民間太空企業競爭，後繼的阿利安6型將便宜至少40%。

阿利安6型將根據客戶需求，提供兩種型號。一種配備兩具助推器，可將4,500公斤載荷送入同步軌道，或將1萬300公斤載荷送上低地球軌道。另一種配備4具助推器，載荷大約加倍。

模組化設計 可降低製造成本

阿利安6型計畫是歐洲太空總署（ESA）主持，主承包商阿利安集團由13個歐洲國家數百家公司組成。計畫於2014年首度發布，是1款採用模組化設計等降低成本方式打造的重型運載火箭。最初打算在2020年首航，後因新冠疫情及供應鏈短缺影響，導致計畫推遲。

太空新聞網站Space.com報導，阿利安集團旗下負責發射業務的阿利安太空公司執行長伊茲瑞爾6月曾表示，阿利安6型已裝上發射台，正進行升空前的最後準備，預計9月首次升空。然而，ESA將發射時間訂得更晚，表示7月將執行兩項「熱火」測試，也就是實際點燃引擎進行測試，預計11月執行火箭升空組裝作業。

不過，總部位於德國的航天航太製造公司OHB在季度電話會議中向投資人表示，阿利安6型恐怕2024年才會發射。

不能重複用 難與馬斯克 競爭

阿利安6型在火箭發射市場的主要競爭者，就是億萬富豪馬斯克的美國企業「太空探索科技公司」（SpaceX ）。SpaceX近年來逐漸把持市場，已連續200多次成功發射可重複使用的「獵鷹9號」與「獵鷹重型運載火箭」，且紀錄仍在更新中。

伊茲瑞爾說，由於阿利安6型採用10年前的技術研發，因此不像「獵鷹9號」具重複使用功能，預計10年後歐洲才會出現新一代可重複發射火箭。

最後任務 歐洲的阿利安五型火箭五日在法屬圭亞那執行最後一次任務後，宣告退役。（Getty Images）

阿利安6型低推力版前往低地軌道的載重量1萬300公斤，比獵鷹9號的1萬8500公斤低了不少。至於發射費用，美國Politico網站曾報導，阿利安6型每次發射要價7,700萬美元，比5型的1.77億美元大幅降低。不過，載重量更大的獵鷹9號每次發射標準價格為6,700萬美元，顯然阿利安6型在價格和成本效益上仍無法和獵鷹9號競爭。

研發費翻倍 估1400億元

阿利安6型研發費用十分可觀。路透報導，截至去年11月，阿利安6型研發費用估計為40億歐元（約44億美元），已是ESA2015年最初預估24億歐元的近兩倍。